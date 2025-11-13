代謝症候群是警訊 穩糖5招逆轉

根據國民健康署「2019-2023年國民營養健康調查」資料顯示，台灣20歲以上國人高血糖盛行率為12.8%，顯示血糖健康已成為全民應關注的重要議題。適逢世界糖尿病日，國民健康署呼籲糖尿病前期個案透過定期檢查、血糖監測、均衡飲食、規律運動、積極管理代謝症候群，降低發展為糖尿病的風險。

國際糖尿病聯盟（IDF）將每年十一月十四日訂為「世界糖尿病日」，以喚起全球對糖尿病防治與健康促進的重視。二○二四至二○二六年全球世界糖尿病日的主題為「糖尿病與福祉（Diabetes and well-being）」，強調糖尿病前期個案自我健康管理對生活的重要性。

為降低代謝症候群病人發展為糖尿病等慢性疾病的風險，國民健康署自一一一年七月推動「代謝症候群防治計畫」，截至一一四年九月底，已收案管理約四十六萬人。其中，近五成個案空腹血糖偏高（≧100mg/dL）、六成糖化血色素偏高（五‧七%~六‧四%），符合糖尿病前期標準的個案約有九‧八萬人，經三次或以上的追蹤管理，約有十三%（約一‧二萬人）的糖化血色素已緩解達正常值，顯示持續追蹤與健康管理，能有效改善血糖控制，延緩疾病進展。

國民健康署沈靜芬署長呼籲，代謝症候群及糖尿病前期是有機會逆轉的，個案應積極進行自我健康管理，透過建立良好的生活習慣，掌握健康生活五招協助民眾守護血糖，迎向幸福人生「穩糖五招」包括：一、定期檢查早偵測：善用國民健康署提供的成人預防保健服務，及早掌握健康狀況、降低併發症的發生風險。二、血糖監測不輕忽：定期量測血糖，隨時掌握血糖變化，穩定於正常範圍內（70-99mg/dL）。三、均衡飲食三低一高：飲食要均衡，遵循低油、低鹽、低糖及高纖飲食原則，多選擇多樣化食物，避免精緻糖類。四、身體活動穩血糖：每次運動至少三十分鐘以上，並搭配不同運動種類，每週累積運動一五○分鐘。五、加強管理逆轉代謝：血糖異常伴隨腹部肥胖、血壓或血脂過高任兩項，即為代謝症候群。民眾應關心自身健康，落實個人健康管理，逆轉代謝症候群。