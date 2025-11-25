代謝症候群有救了？專家揭「乳鐵蛋白」可降血糖體脂

近期研究顯示，乳鐵蛋白不僅具有抗菌功能，更與代謝症候群有密切關聯。專家指出，代謝症候群患者體內乳鐵蛋白濃度普遍偏低，而補充乳鐵蛋白可能有助於改善多項代謝問題，包括降低體脂、改善血糖、減少發炎反應等。

乳鐵蛋白不僅具有抗菌功能，更與代謝症候群有密切關聯。（示意圖／Pixabay）

生物細胞分子生物學專家黃琇琴博士表示，代謝症候群包含中心性肥胖、高血壓、高血糖、胰島素阻抗及高血脂等問題，這些看似獨立的症狀實為一連串代謝失衡的結果。「研究發現，代謝狀況越差的人，體內乳鐵蛋白濃度通常越低，例如妊娠糖尿病患者的乳鐵蛋白明顯下降，第二型糖尿病患者唾液中的乳鐵蛋白比健康人少40%。」

多項臨床研究證實，口服補充乳鐵蛋白確實能帶來多方面的代謝改善。黃琇琴博士指出：「日本研究顯示，連續8週補充乳鐵蛋白，受試者的腹部脂肪明顯下降；在第二型糖尿病兒童身上補充駱駝乳鐵蛋白，則觀察到血糖下降、胰島素提升的效果。」

乳鐵蛋白改善代謝症候群的機制主要有三。首先，它能抑制IL-6、TNF-α等發炎訊號，保護腸道黏膜，減少肝臟與脂肪組織的發炎，從源頭改善胰島素阻抗。其次，乳鐵蛋白能啟動細胞內IRS-1/PI3K/AKT訊號路徑，提升細胞對葡萄糖的吸收能力。

乳鐵蛋白就像助燃劑，能讓細胞重新回應胰島素，促使葡萄糖更快被燃燒，而不是堆積成脂肪。（示意圖／Pexels）

「乳鐵蛋白就像助燃劑，能讓細胞重新回應胰島素，促使葡萄糖更快被燃燒，而不是堆積成脂肪。」黃琇琴博士解釋道。此外，乳鐵蛋白還能調節腎素-血管張力素系統，抑制ACE、降低Ang II及醛固酮，增加一氧化氮，進而改善血管功能、降低血壓。

值得關注的是，經過胃腸道消化後的乳鐵蛋白片段——乳鐵蛋白胜肽，某些效果甚至比完整乳鐵蛋白更強。黃琇琴博士指出：「有幾種乳鐵蛋白胜肽的降壓效果可媲美Captopril、Valsartan等降壓藥，這是非常驚人的發現。」

黃琇琴博士認為，由於乳鐵蛋白能同時改善發炎、血糖、血脂、血壓、腸道環境及脂肪堆積等問題，加上其高安全性和天然來源的特性，使其有潛力成為全方位調節代謝的天然營養因子，特別是其胜肽產物，更可能成為下一代功能性食品或生技製劑的重要成分。

