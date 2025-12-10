代購事業遭爆欺騙、態度差 鍾欣怡亮證據反擊消費者

鍾欣怡直言：「我不惹事、我也不怕事！更何況、我沒有做錯事！」（翻攝自臉書）

演員與主持人出身的鍾欣怡，與綜藝節目製作人的丈夫孫樂欣結婚後育有兩名子女，近年投入代購市場。然而，她的代購業務最近爆發一起消費者糾紛，一名消費者下單韓國連線商品後，在等待3週後，才被告知商品因韓方通知而全面斷貨，該消費者因此不滿，上網發文指控鍾欣怡方「匯款後3週告知商品已斷貨」且「欺騙消費者商品因為從韓國寄出所以時間較長」，痛批售後服務態度極差。

面對指控，鍾欣怡沒有閃躲，採取訴諸法律的強勢反擊。她公開與該消費者的對話和退款紀錄，強調此舉不是為了對立，而是為了讓支持者「放心、安心」。她指出，商品斷貨實屬韓方臨時通知，她的團隊已即時聯繫對方提供「可換色或退貨」的解決方案，因此不存在惡意欺騙的問題。

鍾欣怡直接警告散布不實言論的消費者，「毀損他人名譽與散布不實資訊，已涉及刑事責任。」她表明已完整保存所有相關證據，相關言論對個人名譽與公司商譽已造成實質影響，若該消費者不自行移除相關扭曲事實的貼文內容以正視聽，鍾欣怡將立即進行一切法律追訴權利。

