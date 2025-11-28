代購平台 HELPnBUY 完成 2,400 萬元種子輪募資 邁入日本代購市場！
【記者張嘉誠／綜合報導】
日活超過 1,500 名用戶、累積訂單突破 2,000 萬，打造全球「真人實體代購平台」！
台灣新創代購平台 HELPnBUY 宣布完成 新台幣 2,400 萬元種子輪募資，並將於 2025 年 12 月正式開啟日本市場，同時規劃於 2026 年進軍亞洲其他國家和歐美市場。以「互助、互惠、互相」為核心理念，HELPnBUY 致力於打造新世代的全球代購生態圈。
一支手機即可創業，打造跨境購物新模式
2024 年底上線的 HELPnBUY APP，首創「真人實體代購」標準交易流程，打造安全透明的跨境購物體驗。每件商品皆由代購員於實體門市購買，並透過第三方金流服務串接，消費者收到商品後平台才撥款，有效降低詐騙風險。
APP 上線一年以來，雙平台下載次數突破 6.1 萬次、每日活躍用戶超過 1,500 名、累積訂單金額突破 2,000 萬元。HELPnBUY 讓「用手機創業」成為現實：代購員只需到門市開啟 APP、挑選商品拍照上架，即可輕鬆開啟自己的事業，將逛街樂趣轉化為收入。
打造消費者、代購員、合作商三贏生態
HELPnBUY 創辦人 黃品舜 表示，因自己熱愛球鞋收藏，曾於 Facebook 經營球鞋社團，讓更多人能以合理價格購得心儀鞋款。然而，他也觀察到代購市場詐騙與糾紛頻傳和龐大的全球代購市場商機，因此毅然放棄廣達旗下達明機器人股票上市機會，辭去品牌行銷暨設計總監的穩定職位，投入代購平台的開發。
他指出：「互利才能共榮，共榮才能茁壯。」此輪募資成功獲得 2,400 萬元資金，將用於技術開發、跨境市場開發，期望讓消費者買得更安心、代購員收穫實質收益、第三方合作夥伴也能拓展更多業務機會。
截至 2025 年 11 月，HELPnBUY 已完成日本市場開發作業，預計於 12 月上旬正式開放日本商品代購服務，讓台灣消費者不用出國也能輕鬆購買日本商品。
從熱情出發，打造跨國界的代購平台
黃品舜說：「我是個球鞋收藏控，建立 HELPnBUY 不僅是為了能直接連結國際市場購得第一手鞋款，更希望讓消費者以更實惠的價格買到想要的商品。」
他補充：「我們將結合 OMO 零售與零工經濟，讓代購成為人人可參與的事業，同時打造最值得信賴的全球代購平台。」
關於 HELPnBUY – HELPnBUY 匯集商品、人流與互助精神，打造安全、透明且互惠的代購平台。上線一年以來，平台累積交易金額超過 2,000 萬元，下載次數突破破 6.1 萬次，註冊用戶數即將突破 5 萬人次。除日本市場外，亦積極佈局歐美市場，致力於成為最具影響力的全球代購平台。
HELPnBUY 網站：https://helpnbuy.com/
HELPnBUY Facebook：https://www.facebook.com/Helpnbuy
