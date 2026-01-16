「代辦」中國一次性邊境旅遊護照 梁文傑：再發生將「嚴懲」旅行社

大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（16）天嚴厲指出，如果再發生類似旅行社「代辦」中國一次性邊境旅遊護照的案例，將嚴懲旅行社，最重可以「停牌」。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 先前有民眾到俄羅斯旅遊，旅行社幫團客辦了中國一次性邊境旅遊護照，最後他的台灣身份被取消。對此，大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（16）天嚴厲指出，早在2017年就出現第一個案例，我們發現類似這樣的事情都是旅行社「代辦」，如果再有類似的狀況，我們會對旅行社祭出最嚴厲的懲罰，根據發展觀光條例規定，如果你有傷害國家利益等行為，當然有罰款，但最嚴重可以停牌，但對個人而言，他就必須要忍受短暫的身份轉換不便，所以我們必須再一次提醒所有民眾，台灣人要辦俄羅斯的旅行簽證，其實只是價錢的差別並非辦不了，所以不要貪這種小便宜。

對於外界質疑兩岸相關單位是在去年6月才開始宣傳不能辦理中國一次性邊境旅遊護照，否則將被取消台灣身份一事。梁文傑說，事情並非如此，只是因為去年6月有出現案例，最早是在2017年的時候京出現第一個案例，當年的案例也是旅行社「代辦」，但對我們來講，法律規定就是你不能夠同時擁有中華民國跟中華人民共和國的身份，也就是你不能夠拿兩邊的身分證或護照，但我們比較希望的是懲罰旅行社，也就是說，因為類似這樣的事情，我們發現都是旅行社代辦，所以如果再有類似的狀況，我們會對旅行社祭出最嚴厲的懲罰，個人的話就必須忍受短暫的身份轉換不便。

梁文傑再次提醒所有民眾，類似的事情不要做，就算是一次性的護照，它還是護照，如果你做了被查到了，那你就必須忍受這樣的不便，我們也希望如果有這樣的案例，民眾可以把幫忙代辦的旅行社告訴我們，我們會對旅行社做出最嚴厲的懲罰，具體對旅行社的查辦由觀光署去做，所謂的懲處是根據發展觀光條例裡面，如果你有傷害國家利益等行為，當然有罰款，但最嚴重可以「停牌」，所以奉勸台灣各個旅行社不要再做這種事。但是「我想，台灣人要辦俄羅斯的旅行簽證，其實只是價錢的差別，並沒有說辦不了，所以也不要貪這種小便宜」。

