代銷業者：明年房市可望回溫 價格兩極
明年房市可望升溫。代銷業者指出，隨著市場逐步消化政策與利率影響，明年房市交易量有機會增長，但價格表現將更趨兩極化，區域與產品差異成為關鍵。
內政部實價登錄資料顯示，今年前十月全台預售住宅成交量年減逾七成，但價格上漲近兩成，呈現明顯量縮價撐走勢。展望明年，站在銷售第一線的愛山林董事長祝文宇昨說，在「台灣錢淹腳目」的情況下，房市將會出量，惟房價可能會有所差異。
愛山林昨舉行法說會，目前在手自建案總銷金額近四千三百億元，明年代銷案量則有逾兩千億元。展望明年，祝文宇指出，明年房市並非全面悲觀，量能應該會出來，因為「錢太多了」，只是由於中央銀行祭出選擇性信用管制，所以現階段只能進股市或商用不動產。不過，祝文宇認為，在市場壓力與選舉因素影響下，明年相關管制有機會逐步鬆動，先從第二戶貸款限制著手，再調整豪宅認定標準，為市場釋放調整空間。
價格方面，祝文宇說，在供給量過多、出租不易的區域，建商有壓力就會選擇讓利出售，但因為造價上漲，「該轉嫁的還是會轉嫁」。他分析，供給有限、具產業效應的區域，房價反而具備支撐力道。
信義代銷也指出，受惠ＡＩ浪潮帶來的股市財富、降息循環啟動及選舉年潛在利多，市場信心正築底回升，優質地段將成為市場復甦的指標。且房市現呈現明顯Ｋ型結構，雙北精華區因自住需求支撐，量能相對穩定，新北市憑藉龐大剛性需求，重新站回全台預售交易量龍頭；相對之下，投資買盤退場的中南部與部分重劃區，量縮情況明顯，價格上漲動能趨緩。
信義代銷永續研展組協理童莉婷表示，細看北台灣，台北市藉助題材點火，如北投得利於輝達將在北士科設立海外總部、大同則憑藉西區門戶計畫與親民房價吸引買盤。
至於產業與區域趨勢，祝文宇看好具備產業聚落、軌道建設與就業機會的區域發展，並指出部分雙北周邊仍存在「價格凹陷帶」，在第一圈房價墊高後，第二圈補漲機率提高，成為自住與換屋族關注焦點。
