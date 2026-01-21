代領包裹成詐騙共犯 高雄少年隊查獲取簿手

劉姓犯嫌依詐欺集團指示，前往統一超商代為領取被害人寄送之金融卡包裹。(記者張翔翻攝)

記者張翔／高雄報導

高雄市警察局少年警察隊日前查獲一起「代領包裹淪為詐騙共犯」案件，查獲一名取簿手，警方呼籲青少年及家長提高警覺，慎防標榜「高薪、輕鬆」的求職陷阱。

少年警察隊指出，警方7日下午1時20分許，在高雄市楠梓區查獲劉姓男子(33歲)涉嫌協助詐欺集團代領包裹。經查，該詐欺集團先以假求職手法，誘騙被害人將個人金融帳戶存摺與提款卡寄至指定超商，再指示劉嫌前往代領包裹，並轉寄給上游詐欺集團，供其後續從事詐騙及洗錢行為，藉此牟取不法利益。

警方調查發現，詐欺集團慣以輕鬆打工、高薪兼職、協助收件等話術，吸引求職者從事代領包裹工作，實則讓不知情者成為犯罪鏈條的一環，一旦涉案，不僅須負擔刑事責任，還可能面臨巨額民事求償，後果相當嚴重。

警方分析，隨著寒假來臨，詐欺集團大量透過 Threads、Instagram、Dcard 等青少年常用社群平台，投放短期打工廣告，並以免經驗、現領、在家待命等誘人宣傳，鎖定社會經驗不足、急於賺取零用金的學生，將其誘導成為協助收送存摺、提款卡的「取簿手」。

為協助青少年辨識求職詐騙，警方也提出三大紅燈警訊，包括：一、要求交付存摺、金融卡或密碼；二、要求代領不明包裹或到ATM提領現金轉交他人；三、僅透過通訊軟體聯繫，卻無法提供公司實際地址或負責人資訊。警方強調，正規公司絕不會要求員工使用個人帳戶處理公司資金，凡符合上述特徵，幾可確定為詐騙。

警方也提醒，家長在防詐工作中扮演關鍵角色，建議落實「三多原則」，包括多觀察孩子是否突然出現不明金錢或頻繁往返超商領取包裹，多詢問打工內容與雇主背景，多提醒孩子保護個人資料，切勿交付或出借存摺與提款卡。

少年警察隊隊長陳仁正表示，法律責任不因年齡而有所減輕，青少年若涉入詐欺行為，除觸犯《刑法》詐欺罪及《洗錢防制法》外，其父母亦可能須負擔高額民事連帶賠償責任，往往為了微薄報酬，卻付出數倍甚至數百倍的代價。他呼籲青少年求職務必透過合法管道，若對工作內容有任何疑慮，應立即撥打165反詐騙諮詢專線或110查證。