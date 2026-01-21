代領包裹33歲男淪詐騙共犯 警籲青少年求職慎防高薪陷阱

cnews204260121a17

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

高雄市少年警察隊，近日破獲一起取簿收件詐欺案件，在高雄市楠梓區1間超商，當場逮獲1名33歲劉姓男子。少年警察隊表示，詐欺集團以假求職詐騙被害人，將自身的金融帳戶存摺、提款卡等，寄至指定超商，再指示劉嫌前往領取包裹，並以寄送方式，轉送給上游詐欺集團成員，再由詐欺集團另行詐術，誘使其他被害人匯款，從中牟利。

警方調查，詐欺集團常以「輕鬆打工」、「高薪兼職」、「協助收件」等求職話語，誘騙求職者從事代領包裹工作，也讓求職者淪為詐欺集團共犯。一旦涉案，即面臨刑事責任及附帶民事求償，後果不堪設想。

高雄少年隊表示，由於寒假期間將至，詐欺集團透過各種管道，發送短期求職訊息，吸引青少年寒假打工賺取零用金，利用青少年想短期工作，賺取高額報酬的心態，誘導為犯罪鏈條的一環。警方分析，這類詐騙廣告，常出現在Threads、IG、Dcard等，青少年常用的社交平台，並以「免經驗、現領、在家待命」等，極具誘惑力的口號，鎖定社會經驗不足、急於經濟獨立的學子，轉化為協助收送存摺或提款卡的「取簿手」。

警方表示，為了協助青少年識別求職詐騙，特別點出求職時的「3大紅燈」警訊。第一是要求「交付存摺、金融卡及密碼」，這是金融犯罪的典型特徵；第二是要求「代領不明包裹或前往 ATM 領取現金轉交」；第三則是工作連繫僅限於通訊軟體，而且從不告知公司實際地址或負責人資訊。

高雄少年警察隊表示，家長在預防工作中，扮演著至關重要的角色。建議落實「3多」原則：多觀察孩子是否突然有不明來源的大額金錢、奢侈品，或頻繁往返超商領包裹；多詢問孩子的打工內容與雇主背景；多提醒孩子保護個人資料，強調存摺與提款卡絕不可租借、販賣或交給他人。

高雄市少年警察隊隊長陳仁正呼籲，法律責任不因年齡而有所折扣，青少年若參與詐欺行為，除觸犯《刑法》詐欺罪及《洗錢防制法》外，父母也須面臨巨額的民事連帶賠償責任。往往為了微薄報酬，卻得付出數倍甚至數百倍的慘痛代價。打工求職，應慎選合法管道，如對工作內容有任何疑慮，應立即撥打 165 反詐騙諮詢專線 或 110 求證，切莫因一時貪念或疏忽，自毀大好前程。

照片來源：高雄市警方提供

