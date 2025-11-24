「代領普發現金」是詐騙 他刷郵局存摺：變警示帳戶

普發1萬元詐騙案件頻傳，有民眾誤信網友可協助「代領普發現金」，竟把郵局提款卡和密碼給對方，結果帳戶被列為警示帳戶，淪為詐騙集團洗錢工具。

被害人誤信網友聲稱可以幫忙帶領普發1萬，結果自己帳戶慘淪為警示帳戶。（示意圖／中天新聞）

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享一起詐騙案例，一名當事人於11月初與網友聊天時，對方熱心詢問領到普發1萬了沒，可以幫忙代辦，很快就能拿到，由於當事人對普發現金的領取時間感到困惑，加上對方說明只需「核對帳戶資料」，且聲稱有「政府合作窗口」，使當事人信以為真。

當事人表示「我還自以為聰明的用了平常沒在使用的金融卡」，依照對方指示，將郵局提款卡和密碼裝入信封，寄到台中市北屯區某間便利商店。結果到了11月中旬，當事人前往郵局刷存摺時，赫然發現無法正常操作，於是向尋求櫃員幫忙。櫃員則表示此帳戶資金有多筆異常交易，已經被通報警示帳戶。

當事人聽聞櫃員的回答，讓他驚愕不已，經進一步了解後，他才明白「所謂的『幫忙代領』根本是騙局！他們利用『普發現金』這個名義，騙我主動交出金融卡和密碼，實在太可惡」。

針對此類詐騙手法，內政部警政署「165打詐儀錶板」提供四點防詐小撇步：首先，民眾可連結10000.gov.tw查詢普發現金發放措施的正確資訊；其次，無論任何理由，都不要將金融卡、信用卡及密碼寄給陌生人；第三，不要輕信來路不明人士聲稱可協助代領普發現金；最後，若收到可疑電話或廣告，請勿理會，並直接向165查證。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

