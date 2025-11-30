代領普發現金 都是詐騙話術

%E5%AE%A3%E5%B0%8E%E5%9C%961

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】普發一萬元自11月24日起陸續開放郵局臨櫃領現，最新詐騙手法便是假冒郵局人員謊稱民眾一萬元已經被盜領或是有人代領，並好心地代為報案，隨後便接到冒稱警察、檢察官等政府官員謊稱被害人涉及詐欺、洗錢等刑事案件，便利用民眾害怕並想尋求協助的心理，稱可以幫忙處理普發一萬元案件，後將存款領出即失聯，讓民眾孤立無援。

南部一位C姓女子於8月19日接獲一位自稱臺中英才郵局主任「李冠億」來電，詢問是否有委任一位「江羽華」的人來代領普發現金1萬元新臺幣，報案人稱沒有後，對方便主動代為報案隨之，一位LINE暱稱「臺中小陳」的警察來電稱報案人可能涉及到詐欺及洗錢防制法，並要將其案件交由LINE暱稱「林宏松」的檢察官來審核，隨後，自稱檢察官的人來電稱要求查看被害人名下的銀行戶頭並指示渠將名下戶頭面交給一位地檢署派出的「官員」查扣，後因戶頭中62萬元被領光，導致無法生活並向朋友借錢，朋友告知這是詐騙，被害人始知遭詐而訴警偵辦。

刑事警察局呼籲，若有接到普發現金相關的電話或簡訊，千萬不要相信，若有幫忙代為領取或放大一萬元等相關資訊別理會，直接撥打165查證，至於普發現金如何領取，可上官方網站 10000.gov.tw 查詢或撥打諮詢專線1988查詢。