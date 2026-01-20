代駕10分鐘耗5小時！收費4千被質疑 同業：直接送警局

台中發生了一起引人注目的代駕糾紛，原本只需10分鐘的路程，卻因乘客醉酒而耗時近5小時才回到家。王小姐在凌晨2點叫了代駕，然而，司機在接送過程中多次在同一地點繞行，最終直到天亮才將她送回，並收取了4000元的車資。王小姐對此感到相當不滿，質疑這樣的收費是否合理。

（示意資料照／翻攝自免費圖庫 photoAC. ）

根據《東森新聞》報導，叫了代駕結果卻開了五個小時！完整還原這段離奇的經過，凌晨2點9分，代駕抵達王小姐的位置；2點11分從公益路二段出發；2點21分就抵達中正路郵局。然而，王小姐在車上睡著了，怎麼叫都叫不醒。代駕司機在郵局停留了10分鐘後，2點32分第一次離開郵局，繞了一圈又回來。

凌晨2點50分，代駕再次從郵局出發，凌晨3點02分抵達派出所。司機進了警局三次，似乎尋求警方協助，但未果。凌晨3點20分離開警局後，凌晨3點21分又回到郵局附近，從此停留在那裡。原本只需要10分鐘的路程，卻耗了將近五個小時！

直到早上6點28分，天已亮，王小姐終於醒來，才發現原來住家在台中霧峰，接近7點才回到家。她質疑這段行程竟被多收了4000元，實在太離譜了！對此，其他代駕業者則表示，遇到乘客無法喚醒的情況，通常會將乘客送至派出所，確保安全。這起事件引發了對代駕服務的討論，許多人關注如何保障乘客和司機的權益。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

