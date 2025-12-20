令人羨慕的能力！邊照顧幼崽「1次只睡4秒」 一探動物生存睡眠術

企鵝1次只睡4秒，1天竟能累積11小時睡眠。示意圖／photoac

野外動物求生，多數情況只能淺眠以保持警覺性，過去科學家僅能趁動物閉眼，或靜止不動時觀察睡眠時間，不過現在科學家以微型追蹤器和腦電波監測設備，發現南極企鵝1次竟只睡4秒，1天卻能累積11小時睡眠，另外包括雨燕、信天翁、海豚都能在行動時邊睡覺。

根據《abc news》報導，為了觀測動物睡眠時間與品質，科學家以微型追蹤器和腦電波監測設備觀察，其中發現南極帽帶企鵝爸爸媽媽，在一隻負責孵蛋、照顧幼崽，另一隻外出捕魚之下，既要確保充足的睡眠，又要保護孩子，每次只能睡4秒鐘。

科學家將此4秒鐘稱為企鵝的「微睡眠」，當有掠食性海鳥，或是敵人靠近時，牠們就會立刻醒來眨眼示警，待敵人離去便再次入睡；雖然企鵝睡眠時間看似極為短暫，一天下來竟能累積11小時。

不僅如此，研究人員還可觀察動物大腦左、右半球何時處於睡眠狀態，以軍艦鳥為例，飛行時可以只用半顆大腦運作、觀察飛行路線，另一半大腦則處於睡眠狀態，且牠們進化出可在滑翔和盤旋時保持睡眠的能力，藉由上升的暖氣流，再加上極少的力氣就能保持飛行，如此一來能順利完成長達40多天、410公里的飛行工作。

科學家再以海豹為例，牠們會在深海潛水、遠離掠食者時進入深度睡眠，而在每次深潛持續約30分鐘，有3分之1的時間處於睡眠狀態；然而在快速動眼睡眠（REM）期間，海豹會暫時性麻痺，就像人類在深度睡眠階段一樣，潛水動作也會改變，這時不再像平時平穩地向下滑行，而是翻轉身體，又被稱為「睡眠螺旋」式旋轉。動物的奇特睡眠品質，也展現了生存技能。



