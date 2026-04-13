令人羨慕！中市今年有上千名土地繼承人尚未繼承 土地總價值達109.8億

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〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市今年度逾期未辦繼承登記之不動產共有4653筆，建物594棟 被繼承人計1490人，若以115年公告土地現值計算，總價值約新台幣109.8億元，非常令人羡慕，地政局表示，將公告3個月，請繼承人來登記。

地政局表示，公告期間自4月1日起至6月30日止，繼承人公告期間內請儘速申辦繼承登記，以免權益受損。

地政局長曾國鈞指出，許多民眾因不熟悉法規或家族內部意見分歧，導致財產長期處於未辦繼承狀態。依據「土地法」第73條之1規定，若繼承開始超過1年未辦理登記，經公告3個月無人聲請登記時，將由政府列冊管理15年。

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逾期仍未聲請登記者，將移請財政部國有財產署公開標售，所得價款保管10年，若期限屆滿仍無人申領，財產最終將歸屬國庫。

地政局表示，若因繼承人數眾多、意見不一而難以會同辦理，為避免列冊管理期滿被標售，繼承人可由其中一人或數人代表，先申請登記為全體繼承人「公同共有」。

地政局表示，此舉不僅能免於進入列冊管理程序，更能防止家族財產流失，降低被冒領或爭產的風險。市民就申辦繼承登記如有疑問，可洽詢本市各地政事務所服務窗口，將有專人提供詳盡諮詢。

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