令人著迷的台灣小吃！古早味碗粿

這道令人懷念不已的庶民美食，不知何時已逐漸消失在脈動的日常生活中，最後ㄧ次吃到碗粿，竟是多年前到台南舉辦畫展時，尋著旅遊書籍按圖索驥前往碗粿名店，才有機會回味起這道台灣傳統美食。為了滿足懷舊的味蕾，索性自己動手做，利用市售已磨好的在來米粉製作碗粿並不困難，看著在台灣飄香幾個世代的古早味在蒸籠中熱氣蒸騰，彷彿能讓在地情感從身體深處通通釋放出來，像母親一樣溫柔敦厚而充滿力量。

食材

  • 肉燥

    • 豬絞肉, 300g

    • 紅蔥頭（切碎）, 5瓣

    • 乾香菇（切絲）, 5朵

    • 醬油, 2大匙

    • 冰糖, 1茶匙

    • 胡椒粉, 少許

    • 米酒, 1大匙

    • 清水, 1杯

  • 粉漿

    • 在來米粉, 1.5杯

    • 玉米粉, 5大匙

    • 清水, 4杯

  • 配料

    • 滷蛋, 3顆

    • 香菜, 少許

  • 蒜蓉醬油膏

    • 醬油, 3大匙

    • 蒜泥, 1茶匙

    • 清水, 1大匙

    • 太白粉, 1/4茶匙

    • 砂糖, 1茶匙

 

步驟 1：起油鍋爆香紅蔥頭，加入絞肉拌炒至肉末表面金黃變色，加入香菇絲拌炒後，投入醬油、水、胡椒粉煨煮30分鐘。


步驟 2：粉漿材料調勻，續加入1半肉燥拌勻。


步驟 3：小火攪拌至肉燥粉漿糊化。


步驟 4：填入碗中約7-8分滿。


步驟 5：淋上1-2大匙肉燥，擺上半顆滷蛋蛋或醣心蛋，置於電鍋中，外鍋加入2杯水蒸至開關跳起。


步驟 6：蒜蓉醬油膏材料拌勻，小火煮至濃稠即可。


步驟 7：淋上蒜蓉醬油膏，再依喜好撒上香菜即可享用。


步驟 8：趁熱吃固然美味，但稍為放涼更加香Q彈牙喔😋

 

小撇步
1、此配方約可作6碗碗粿。
2、蒜蓉醬油膏的「醬油」可直接使用「醬油膏」取代，便不必再加熱囉！配方如下：
醬油膏3大匙+熱水1大匙+砂糖1茶匙+蒜泥1茶匙。
3、水的份量1杯=1量米杯=200ml

 

