令人著迷的台灣小吃！古早味碗粿

古早味碗粿

這道令人懷念不已的庶民美食，不知何時已逐漸消失在脈動的日常生活中，最後ㄧ次吃到碗粿，竟是多年前到台南舉辦畫展時，尋著旅遊書籍按圖索驥前往碗粿名店，才有機會回味起這道台灣傳統美食。為了滿足懷舊的味蕾，索性自己動手做，利用市售已磨好的在來米粉製作碗粿並不困難，看著在台灣飄香幾個世代的古早味在蒸籠中熱氣蒸騰，彷彿能讓在地情感從身體深處通通釋放出來，像母親一樣溫柔敦厚而充滿力量。

食材

肉燥 豬絞肉, 300g 紅蔥頭（切碎）, 5瓣 乾香菇（切絲）, 5朵 醬油, 2大匙 冰糖, 1茶匙 胡椒粉, 少許 米酒, 1大匙 清水, 1杯

粉漿 在來米粉, 1.5杯 玉米粉, 5大匙 清水, 4杯

配料 滷蛋, 3顆 香菜, 少許

蒜蓉醬油膏 醬油, 3大匙 蒜泥, 1茶匙 清水, 1大匙 太白粉, 1/4茶匙 砂糖, 1茶匙



料理步驟





步驟 1：起油鍋爆香紅蔥頭，加入絞肉拌炒至肉末表面金黃變色，加入香菇絲拌炒後，投入醬油、水、胡椒粉煨煮30分鐘。





步驟 2：粉漿材料調勻，續加入1半肉燥拌勻。





步驟 3：小火攪拌至肉燥粉漿糊化。





步驟 4：填入碗中約7-8分滿。





步驟 5：淋上1-2大匙肉燥，擺上半顆滷蛋蛋或醣心蛋，置於電鍋中，外鍋加入2杯水蒸至開關跳起。





步驟 6：蒜蓉醬油膏材料拌勻，小火煮至濃稠即可。





步驟 7：淋上蒜蓉醬油膏，再依喜好撒上香菜即可享用。





步驟 8：趁熱吃固然美味，但稍為放涼更加香Q彈牙喔😋

小撇步

1、此配方約可作6碗碗粿。

2、蒜蓉醬油膏的「醬油」可直接使用「醬油膏」取代，便不必再加熱囉！配方如下：

醬油膏3大匙+熱水1大匙+砂糖1茶匙+蒜泥1茶匙。

3、水的份量1杯=1量米杯=200ml

