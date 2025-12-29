令人難以抗拒！經典波士頓派

令人難以抗拒的波士頓派(戚風蛋糕)

標題這樣下，其實我壓根就沒抗拒！🤣🤣這是一道一做好立刻秒殺的甜點，戚風蛋糕配上新鮮水果+鮮奶油的填餡，(自己做的可以填到爆餡喔😆)蛋糕體蓬鬆不甜膩，鮮奶油霜的甜度也是剛剛好，一起吃真的要升天了！好吃到炸開啊～

食材

蛋黃糊 蛋黃, 4個份 細砂糖, 15g 植物油, 30g 牛奶, 30ml 蘭姆酒(或香草精), 1小匙 低筋麵粉, 70g

蛋白霜 蛋白, 4個份 細砂糖, 45g

內層夾餡 水果丁, 適量 動物性鮮奶油, 150ml 糖, 1大匙多 利口酒(增加香氣可略), 1/2小匙



料理步驟





步驟 1：準備工作：▫️所有材料秤好備用▫️低筋麵粉過篩兩次▫️蛋黃蛋白分開，蛋白放入冰箱將蛋黃和糖一起攪拌均勻，稍微有點泛白即可。





步驟 2：緩緩地加入植物油，一面不斷攪拌均勻。(看起來跟上一步驟沒什麼變化😅)





步驟 3：1/2低筋麵粉篩入蛋黃糊，加入1/2的牛奶和酒混合液，一起輕輕攪拌均勻，不要動作太大使麵糊出筋，再加入剩下的1/2量麵粉及奶酒混合液，攪拌均勻至無粉粒柔滑狀。





步驟 4：蛋白從冰箱取出，用電動打蛋器低速打出粗泡後，加入1/3的糖，轉高速，打出光澤後再加1/3的糖，出現紋路後倒入剩下的糖繼續打發。





步驟 5：打至尖角挺立的狀態即可。





步驟 6：用橡皮刮刀挖1/3的蛋白霜，倒入蛋黃糊中，沿著盆邊及盆底翻拌均勻，蛋黃糊比重高容易沉在下面，要多翻動盆底。





步驟 7：將步驟6倒入蛋白霜盆，一樣從盆邊盆底不斷翻拌，同時也要轉動調理盆，直到麵糊呈現蓬鬆柔軟無蛋白霜團塊的狀態。





步驟 8：從中間倒入派模中，稍微用刮刀抹平不平滑的地方。





步驟 9：放入烤箱中層，以160度烤35-40分，時間到用竹籤測試一下，沒有沾黏就是烤好囉！





步驟 10：烤好後立刻倒扣放涼。





步驟 11：完全冷卻後，脫模時以脫模刀先插入旁邊沿著圓劃一圈，然後用橡皮刮刀慢慢將底部鏟起來。





步驟 12：用手壓著蛋糕，用鋸齒刀將蛋糕切成兩半。





步驟 13：將鮮奶油墊著冰水打發。





步驟 14：水果丁加入一部分的鮮奶油拌勻，兩片蛋糕上也塗抹上鮮奶油。(我是用2/3顆芒果和一顆奇異果)





步驟 15：將水果餡從中間往外側填上蛋糕，中間要比較高一點多一點，才能形成圓鼓鼓的樣子～





步驟 16：灑上糖粉就完成了！(中間裂開是因為太貪心填太多餡哈哈🤣)可以放入冰箱冷藏後吃風味更佳～但實在超好吃的，一做完跟腦公搶著分食，一下就吃完了！(後來覺得我們倆太恐怖了點...😱)

小撇步

▫️食譜參考Carol老師的波士頓派，稍微調整了油糖比例。

▫️使用的是7吋派盤。

▫️不加水果的話，鮮奶油霜的部分可以增量。

