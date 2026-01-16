令和大叔菅義偉曝「體力考量」不選眾議員 加碼拋退休宣言

前日本首相菅義偉宣布退出政壇。（翻攝菅義偉X）

日本首相高市早苗日前宣布，將解散眾議院並重選，「令和大叔」、前日本首相菅義偉今（16日）向日媒表態確定不參選，主要考量體力，今年已經77歲的菅義偉也趁此機會宣布退休，預計明（17日）正式對外說明退出政壇。

前日本首相菅義偉在2019年負責公布更換新年號「令和」，記者會上手拿毛筆字「令和」兩字畫面廣為流傳，也因此收穫「令和大叔」別稱。

菅義偉即使今年已77歲，仍相當活躍於政壇，社群上也能看到他積極輔選、出席活動的相關紀錄，是否投入眾議院選舉，菅義偉今向日媒表態不再參選並退出政壇。

廣告 廣告

日媒《產經新聞》報導指出，菅義偉自曝不參選原因，是因為考量到體力負荷，預計明天在神奈川縣選區向支持者進一步說明。





更多《鏡新聞》報導

蘇嘉全接掌海基會 國台辦再劃底線：承認「九二共識」才能復談

台美關稅降至15％ AIT讚前所未有的承諾：具歷史意義貿易協議

委內瑞拉釋放政治犯＋石油合作順利 川普：取消第二波攻擊