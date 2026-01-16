「令和大叔」菅義偉退出政壇！曾任日本首相、公布新年號成經典鏡頭

被暱稱為「令和大叔」的日本前首相菅義偉，今天宣布決定不參加下月8日舉行的眾議院改選，並表明將正式退出政壇，投下震撼彈。

日本前首相菅義偉。（圖／翻攝IG）

綜合日媒報導，消息人士透露，菅義偉17日將在家鄉神奈川縣，向地方支持者說明其退休決定，隨後將接受媒體採訪，親自對外說明。報導透露，這意味其長達數十年的政治生涯，即將畫下句點。

現年77歲的菅義偉出生於秋田縣，早年曾任橫濱市議員，1996年首次以神奈川第2選區身分當選眾議院議員，此後連任10屆，在日本政壇具有舉足輕重的影響力。

在第二次安倍晉三政府期間，菅義偉出任內閣官房長官長達7年8個月，創下歷來在任最久紀錄。2019年，他以官房長官身分在記者會上公布日本新年號「令和」，成為歷史鏡頭，他也因此被暱稱為「令和大叔」。

而在安倍晉三辭去首相職務後，菅義偉於並於2020年9月至2021年10月出任日本首相，他在任內主導日本對抗新冠肺炎疫情，並推動數位化改革、行政簡化與地方振興等政策，在日本政壇具有高度影響力。

