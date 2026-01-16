「令和大叔」說再見？日本前首相菅義偉驚傳引退，不再參與國會選舉

日本政壇驚傳重磅訊息，隨著現任首相高市早苗、準備解散眾議院進行改選，現年77歲的前首相、又被外界暱稱為「令和大叔」的菅義偉，傳出決定不再參與下屆議員選舉，預計將在17日對外宣告引退。這項消息，在日本即將解散眾議院前夕的敏感時機傳出，引發政界高度關注。

史上任期最久的「內閣官房長官」

菅義偉自2012年第2次安倍晉三內閣成立後，便一直擔任其內閣官房長官，前後長達7年又8個月，創下政治史上該職務人選最長任期紀錄，更被視為安倍政權背後，最重要的造王者與穩定力量。​

而因為擔任官房長官，他在2019年德仁太子登基改年號之際，親手舉起寫有「令和」的看板，向全世界公布日本新年號，因而獲得「令和大叔」的親民暱稱。

菅義偉在2020年，隨著安倍晉三因病辭職，他成為首要接替人選，經過自民黨內部推選，成為日本第99任首相。任期內，他竭力處理新冠肺炎（COVID-19）疫情，對於日本社會和經濟的巨大衝擊，並克服困難、順利完成被迫延期的東京奧運賽事。但最終在上任一週年後，就選擇卸下首相重擔。

2021年9月3日，菅義偉宣布不再競選連任自民黨總裁，日媒隨即在地鐵站發送號外。（美聯社）

雖然不再擔任首相職務，菅義偉在自民黨內仍具有很大影響力。他分別在2024與2025年的總裁改選中，全力支持後輩小泉進次郎，被視為小泉的政治導師。更在石破茂內閣時期，出任自民黨副總裁，直到高市上台後才卸任。

