令和織田信長？呂捷揭「高市的野望」：日本變正常國家

日本首相高市早苗帶領自民黨及執政聯盟取得3分之2眾議院席次，下一步動見觀瞻。（路透）

日本眾議院改選，高市早苗領導的自民黨取得壓倒性勝利，執政聯盟拿下3分之2席次，投票率約為56％，高市也順利連任日本首相。歷史補教名師呂捷認為高市政治豪賭獲勝，有如「令和的織田信長」打贏桶狹間之戰；接下來高市可能會修憲，把日本變成「正常國家」。

呂捷9日發文表示，日本國會議員改選，高市早苗不簡單，她不只贏了，還帶著自民黨在眾議院攻下了超過3分之2的席次。這代表什麼？這代表在未來的日本，她講話不只是大聲，是根本沒人敢插嘴！「令和的織田信長！」玩過信長之野望的都知道，日本戰國時代有個狂人叫織田信長。當年他在「桶狹間之戰」以少勝多，靠的就是精準的判斷和對時局的豪賭。高市早苗這次也是在玩一場「政治豪賭」。

呂捷提到，去年高市早苗剛上台時，國會裡反對派雜音一堆，預算審不動、法案推不了，換作是普通人，可能就縮在那裡等下台；但高市首相有夠悍，直接學當年安倍晉三的招式，解散眾議院，老娘直接跟選民要授權！結果這一戰，她不只守住了基本盤，還把在野黨打成「喪家犬」。這就像當年的織田信長在長篠之戰，三段擊火繩槍一排開，管你什麼武田騎兵隊，通通打成「篩子」。

呂捷強調，為什麼「三分之二」這麼恐怖？在民主國家，過半是「執政」，但拿到「三分之二」那叫「通殺」。日本憲法有個門檻，只要眾議院有三分之二的人點頭，就算參議院在那邊鬧脾氣，眾議院還是可以強行通過法案。高市早苗現在手握這把草薙劍，想做的事情只有一件：修憲。 這可是日本和平憲法實施80年來都沒人敢動的深水區：她想讓日本重新變成一個「正常國家」。

「英雄造時勢，還是時勢造英雄？」呂捷直呼，高市早苗已經把戲台搭好了，對我們台灣、甚至整個亞太地緣政治來說，這是一顆核彈級的震撼彈。接下來這齣「令和維新」會怎麼演？「我們準備好酒，繼續看下去！」

