「令狐」源自戰國地名 全台200罕見姓氏齊聚 揭家族源流

台中市長盧秀燕等人到場共襄盛舉。（李京昇攝）

台中市稀有姓氏聯誼會240人共有200個罕見姓氏，今日舉辦首屆「稀有姓氏奇緣初遇」活動，吸引全台及海外稀有姓氏人士齊聚交流，各姓氏代表分享家族源流故事，氣氛熱絡。市長盧秀燕表示，活動不僅促進相識與凝聚情感，也是文化傳承的重要實踐，感謝聯誼會推動姓氏文化。市府民政局亦分享最新姓名統計，台灣現有1785個姓氏，其中人口稀少、具高度文化珍貴性的姓氏占比逾4成，凸顯台灣姓氏多元與文化價值。

台中市稀有姓氏聯誼會發起人、前副市長令狐榮達說，自己姓氏稀有，小時候常常被老師同學記住，也因此在學期間不能遲到早退、做壞事，否則會被老師發現，成年後開始對姓氏文化深感興趣，以他的複姓令狐來說，是姬姓的後代，跟令狐同源的還包括原、馮、畢。

令狐榮達表示，他3年前在副市長任內，特別成立稀有姓氏群組，成員從最初20多人，逐漸成長到今日逾240人，扣除重複姓氏後，成員約有200個不同稀有姓氏，其中有赫連、第五等特殊姓氏，並散布於台灣及海外，過去多半透過線上交流，今日舉辦首次實體聯誼，期盼大家能分享家族歷史脈絡、認識彼此，也藉由講座與交流加深文化認同，未來他也希望以「中華稀有姓氏文化交流協會」名義，向內政部申請正式社團法人，讓更多特殊姓氏的人更多交流。

盧秀燕表示，姓氏文化承載家族歷史與飲水思源的意義，在全球化快速變動的時代，了解自己的身世來源格外珍貴，這不僅是家族記憶的一部分，也是個人文化認同的延續，並期盼聯誼會持續推廣相關活動，讓更多民眾認識姓氏背後的故事與脈絡，進一步凝聚情感連結，也為文化的保存與傳承帶來新的能量。

盧秀燕說，根據市府民政局調查了解，全國目前共有全國共有1785個姓氏，包括單姓1667個、複姓118個。其中人口最多的前10大姓氏為陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊，占全國人口逾五成，顯示台灣人口集中於大姓；另全國前五大複姓依序為張簡、歐陽、范姜、周黃、江謝。

此外，全國僅一人使用的姓氏多達268個，如「八」、「丙」、「唱」等，占所有姓氏的15.01％；僅有兩人使用的姓氏也有115個，包括「入」、「立」、「下」等，占6.44％。若將使用人口在10人以下的姓氏合計，全國共有750個，占比高達42.02％，顯示台灣姓氏分布不僅多元，也蘊含高度文化珍貴性。

民政局長吳世瑋提到， 全台包括前副市長令狐榮達目前僅有18人姓令狐，屬極為罕見的複姓，可追溯至戰國時代山西古地名「令狐」，因晉國大夫畢萬後裔魏顆擊敗秦軍受封於此，後人遂以地為氏；另位聯誼會發起人麻高霖也帶來有趣經歷，他表示，「麻」姓全台約百餘人，國中時班上恰好有位同學姓「別」，同學們便打趣兩人站在一起就是「別找麻煩」。相關分享不僅增加活動趣味，也突顯稀有姓氏背後的文化故事與生命記憶。

