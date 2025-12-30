以互動打造美感體驗 中美館「角落任務」獲觀眾好評

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】臺中市立美術館已於12月正式開館，為落實美感扎根及綠美圖跨域融合的建築設計理念，中美館推出全新教育推廣計畫「角落任務 Play Space Plug-in」，開放親子及全齡觀眾參與共學，透過動手操作及互動式教具，引導觀眾探索綠美圖建築空間、中美館典藏品及開館展覽內容，打造互動觀展新體驗。

▲常設型教具「亮亮」設置於中市圖的兒童閱覽區。

「角落任務」計畫結合「遊戲空間(Play Space)」及「外掛 (Plug-in)」概念，打造美術館兒童教育的新創意，走出固定的展覽場域及教室空間，在綠美圖各個空間角落，設置5組移動式的教具，將教具「外掛」在中美館展覽室與公共空間中，並拓展至中市圖空間，提供觀眾更多元、更輕巧的藝術體驗方式。

在計畫發展階段，中美館以「設計思考(Design Thinking)」及「跨齡共融」為核心理念，邀請藝術教育專家及藝術家共同參與教具的規劃設計，並透過親子、青少年與成人等不同使用者的實際測試，逐步調整與修正，發展出更適合全齡觀眾互動體驗的教具內容。

教具特別採用金屬材質的模組化家具，除呼應綠美圖建築的外觀特色外，也依據每一檔的教具內容、不同使用者的身體尺度、以及空間大小自由組裝，結合美術館既有家具且可重複使用，打造出具低碳精神的永續方案。

「角落任務」計畫包含3組常設型及2組特展型教具。常設型教具透過3組不同主題的教具，分別回應綠美圖建築空間中的光影色彩、外部金屬擴張網，以及中美館典藏品的延伸體驗。其中一件教具更設置在中市圖的兒童閱覽區中，讓觀眾在閱讀中也能體驗藝術。

特展型教具則搭配中美館開館首展「萬物的邀約」，展期至明(115)年4月12日，從台中藝術家陳幸婉的複合媒材作品〈大地之歌No.1〉以及人間國寶王清霜漆藝作品〈佇聆孔雀〉中，發展出可供觀眾觸摸的複合媒材布料及不同漆藝技法的材質板，讓展覽不僅止於靜態觀看，更能透過觸覺認識藝術家所使用的創作材料。現場亦設置創作體驗區，營造觀眾可以揮灑創意的平台，進而與作品對話。

「角落任務 Play Space Plug-in」提供觀眾多元的探索形式，帶來深度的觀展體驗，豐富觀眾的學習。歡迎民眾於綠美圖1樓服務台索取摺頁，依循摺頁指引於館內探索「角落任務」，蒐集個人專屬的體驗時刻。