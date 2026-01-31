以人文禪風美學調和信仰，台中32坪新成屋化身一家三口的靜心所在

編輯 張若蓁｜圖片提供 有巢室空間設計

一家三口的新居，是一間室內坪數 32 坪的新成屋。屋主希望將信仰需求自然融入生活，同時完善玄關與書房等機能配置。有巢室空間設計以恰如其分的人文禪風美學梳理空間，不僅回應佛堂的信仰需求，也為居家注入溫潤而安定的氛圍。



原格局玄關直對落地窗，不僅存在隱私疑慮，還對風水有影響。有巢室空間設計於玄關盡頭增設一座櫃體與隔牆，透過低檯度收納與暖色牆面的搭配，建立一層緩衝，也化解疑慮。再往內走木格柵所鋪陳的牆面映入眼簾，純粹的畫面構成，點綴兩張木質長凳與椅子，溫柔的迎接歸家的人們。



同時動線也在此分流，往右即可進入廚房，往左則是進入客廳。客廳設計捨去傳統電視牆配置，改以大量收納櫃填滿。門片與開放的搭配，提供海量收納與展示，中央留白則提供日常更多的可能。廚房選用白色廚具跳色，一字型排列在最小的坪數中完善機能，日常烹飪行走都能自在順暢、不受阻。由於屋主相當熱愛作畫，在規劃機能時，特別增設一間專屬的書房，窗邊的架高地坪，在親友來訪時可做為客房使用，生活更有彈性。



佛堂位於玄關隔牆之後，與神桌切齊的牆面，修飾神桌的存在感，上方增設的排煙系統，讓香供不會在空間中飄散。供桌本身也設有大量收納，讓禮佛用具能被妥善安放。兼顧宗教信仰的同時，也不用向空間美學妥協。

