以人本治理推動幸福 中陽集團獲五星獎

記者張益銘／臺中報導

創立於1980年、深耕建築本業並跨足多元產業的中陽集團，在今（114）年度臺中市「幸福職場評選」榮獲「推動幸福五星獎」。此獎項除了表揚企業於「人本文化推動」、「幸福制度落實」及「永續經營實踐」的卓越作為，更肯定中陽集團多年來以穩健與創新並行，成為中部地區推動幸福企業的典範。

中陽集團董事長張博鈞今（28）日表示，幸福不是額外的獎勵，而是能在日常中被感受到的文化力量，中陽集團秉持「以人為本」的核心理念，從溝通透明、人才共育到身心照護，持續深化「穩健力」、「開創力」與「永續力」3大經營主軸，讓幸福文化成為推動組織成長的持續動能。

在職場文化推動方面，中陽集團啟用LINE官方帳號，打造即時互動平台，提升資訊透明度與內部凝聚力。於員工關懷措施中，導入「每週幸福舒壓按摩」及「工作與生活平衡課程」，並邀請專業團隊駐點服務，協助同仁減緩壓力、維持身心健康。同時規劃節慶下午茶、聖誕禮物交換會及春酒盛宴等具儀式感的活動，營造溫暖且具歸屬感的職場氛圍。

此外，在人才培育與組織發展上，中陽集團推動「內部講師制度」與「明日之星培訓計畫」，以系統化課程、導師制度與自主學習文化啟發同仁潛能，培育具思辨力與領導力的新世代人才。為強化職場安全與社會責任，集團與台中市政府消防局合作成立企業義勇消防隊，提升防災及應變能力，展現企業對安全與公益的高度承諾。

張博鈞強調，此次獲得「推動幸福五星獎」不僅是對多年深耕幸福職場的肯定，更象徵「幸福力」已成為企業永續發展的重要競爭力。未來，集團將持續推動人本治理與幸福文化，讓每位中陽人皆能在信任、尊重與成就中茁壯，共同實踐企業與社會共好的長遠願景。

中陽集團榮獲幸福職場推動幸福五星獎，由董事長張博鈞（右）代表受獎。（記者張益銘攝）