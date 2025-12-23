以人為本交通上路！ 健行國小周邊道路優化

推動以人為本的交通，台中健行國小周邊道路改善工程終於完工，不只拓寬人行道，還在學區加裝避車彎，總共花費近8千1百萬元。

圖／TVBS

台中市長盧秀燕與小朋友們，一同踏上布置好的斑馬線，滿心雀躍，因為台中北區健行國小附近的人行道改善工程終於完工了。

活動主持人：「請啟動。」

按鈕按下、彩帶飛舞，為了行人安全，台中市府在多個行政區進行人行道改善工程，這次將健行國小至忠明高中，約1.3公里的道路燙平、拓寬人行道，加裝避車彎，還拆除老舊的天橋與地下道，創造友善又無障礙的通行環境。

圖／TVBS

台中市建設局長陳大田：「把人行道原來1公尺到2公尺不到，我們把它增加到2.5公尺，那我們也改善了17個路口，另外在無障礙斜坡，我們更是把它優化了89處。」

北區人口已經超過14萬人，通學、通勤需求密集，這次改善健行路除了友善附近學校2千5百名師生外，也能讓這條連結北區、西區的道路開車、騎車更平順。

台中市長盧秀燕：「我們北區發展的比較早，所以很多的建設都老舊，也因此我們幾個主要大路，大家有沒有看到(現在)馬路都不一樣，都要平整人行道都要把它做寬。」

這次經費，總共花費近8千1百萬，其中一半由中央補助，市府強調未來也會繼續優化更多區域道路。

