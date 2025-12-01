以人為本 中醫大附醫再度榮獲114年度臺中市幸福職場「幸福洋溢獎」最高榮譽

中國醫藥大學附設醫院，自110年度以來優異表現持續獲得市府高度肯定，並於本年度榮獲「幸福職場—幸福洋溢獎」最高殊榮! 現場並由楊麗慧行政副院長帶領團隊領獎（如圖），充分體現醫院落實「以人為本」幸福職場與照顧員工的堅定承諾。

中醫大附醫從薪酬制度、員工支持、共融環境到智慧醫療，全面展現兼具安全、友善、共融與創新的人力永續策略，中醫大附醫院以同仁為醫療前線最重要的力量，深信「照顧好每一位同仁，才能照顧好每一位病人」，因此在專注提升醫療品質之外，也長期投入人才永續與優化友善職場建設。

中醫大暨醫療體系董事長蔡長海表示，中醫大附醫能有今天的成就，都是全體同仁共同努力而來，醫院連年持續提升福利與待遇，同時也提升優質的工作環境，希望能讓每一位同仁安心工作，以醫院為榮。他強調:「對員工好、對病人好，也就是對我們自己好。醫院如同大家庭，團結合作是邁向卓越的力量，而這份榮耀屬於每一位努力的醫護與同仁。」