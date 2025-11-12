以人為本、共創更好 國泰金控獲「2025天下人才永續獎」肯定
CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導
隨著高齡化與少子化趨勢加劇，台灣面臨越來越嚴峻的人才挑戰，《天下雜誌》創立「天下永續人才獎」期獎勵企業提供員工健全的發展環境。而國泰金控以「數據驅動、人才培育、職場共融」三位一體的人才永續策略與實踐，於勞動條件遵循、獎酬與報酬、人才組成、人才投資與成長、員工福祉與健康職場、多元平等與共融等六大構面領先同業，今（12）日一舉奪下「2025天下人才永續獎」金融組第二名，展現國泰金控在數位轉型與人才發展上的前瞻布局。
國泰金控深知人才是數位轉型的核心之一，以「數據驅動、科技賦能」的理念推動人力資源全方位轉型，開發「人才數據儀表板」，整合龐雜的人事資料，將過去需耗時一週以上的分析任務，縮短至10秒，並提供即時視覺化分析工具，精準應用於人才招募、管理調度、培訓發展及留任等面向；數據應用亦賦能主管在人才培育的過程中，擔任「人才教練」的角色，2024年關鍵人才留任率達99%，展現組織韌性與人才穩定度。
人才培育方面，國泰金控整合集團資源，提供跨部門、跨公司、跨領域歷練機會，提升人才視野與全方位能力。以「國泰金融策略家（GMA）儲備幹部計畫」為例，透過安排人才輪調至金控、銀行、人壽等重要企劃單位，培養跨領域通才。另因應未來各式挑戰，國泰金控更投入系統化學習資源，提供內、外部學習平台，為不同職涯階段的同仁打造專屬的培訓機制，2024年度員工人均訓練時數達211小時，穩居金融業領先地位。
職場文化方面，國泰金控持續打造多元、彈性、透明、高效的職場文化，啟動「共融小鎮」計劃，打造多元的人才組成，2023年起國泰金控新進人員橫跨大學18個學群，並積極招募數位科技人才；亦為同仁提供支持性資源與彈性工作模式，包含「EAP員工協助方案」與「減速不脫隊」計畫 等，打造更符合多元世代、多樣背景及不同人生階段需求的工作環境。
此外，國泰金控以「培力」作為永續三大主軸之一，亦走進社區深化青年培力，透過倡議環境、科技、人權等相關議題、打造青年競賽或交流平台、提供發展資源等三大層次，培養青年能面對新知識、新技能，支持其付諸行動解決社會與環境問題。2024年舉辦逾1,500場「影響力投資校園巡迴論壇」、「高中生財經素養課程」等活動，影響超過11萬人次，並募集近140件創意提案，展現社會影響力。
國泰金控始終相信，將每位同仁視為重要前進夥伴，持續優化制度、資源與文化，讓同仁在不同人生、職涯階段，都能獲得支持與賦能，才能實現人才與企業永續。未來，國泰金控將持續以「BETTER TOGETHER共創更好」的精神，攜手客戶、員工與社會，朝永續未來砥礪前行。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【有影】2025金博會展現數位實力 國泰金控以AI打造金融未來城
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
北富銀行動銀行用戶達500萬 月使用戶數年增15%
（中央社記者蘇思云台北2025年11月12日電）台北富邦銀行今天表示，去年11月推出全新行動銀行Fubon+，目前註冊用戶數高達500萬人，月使用戶數更較去年同期增加15%，並也推出刷卡身分驗證綁定服務，成為全台首家在信用卡線上交易導入國際最新FIDO2通行密鑰技術的銀行。北富銀今天發布新聞稿，行動銀行Fubon+，讓用戶可以在單一平台完成帳戶查詢、轉帳繳費、投資理財，或掌握貸款、保險、證券等資產狀況。Fubon+推出刷卡身分驗證綁定服務，成為全台首家在信用卡線上交易導入國際最新FIDO2（Fast Identity Online 2）通行密鑰技術的銀行。北富銀指出，目前持卡人在網路交易時多以一次性密碼（OTP）進行身分驗證，雖然OTP本身也具備一定安全性，但近年詐騙手法日益猖獗，歹徒常透過釣魚網站或社交工程手段誘騙用戶輸入OTP，進而造成信用卡盜刷風險。透過密鑰技術，Fubon+讓用戶可直接以指紋或臉部識別等生物辨識方式完成刷卡驗證，提升交易安全性。中央社財經 ・ 15 小時前
致理科技大學颱風線上教學、學費寬鬆機制 師生讚「有溫度的校園」
CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸／台北報導 鳳凰颱風來襲，桃園市政府於週二宣布停班停課。位於新北板橋的致理科技大學，考量許多師生居住於桃園以南地區，為確保通勤安全，校方於週一晚間即預先宣布：「居住於桃園以南地區的師生，隔日免北上上課，可改採線上教學。」這項主動而貼心的防災措施，讓不少師生免於風雨奔波，許多受惠學生更在社群平台Threads留言感謝，直呼...匯流新聞網 ・ 16 小時前
第四屆馬來西亞文化日11/15南港登場 TAMU大馬風市集×音樂×美食連嗨2天
CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸／台北報導 第四屆「2025馬來西亞文化日Hari Budaya Malaysia」將於11月15日至16日在台北流行音樂中心文化館與草皮廣場登場。由馬來西亞商業及工業協會（MayCham Taipei）與馬來西亞友誼及貿易中心（MFTC）合辦，首次移師南港舉辦。今年主題為「Kenduri Warni Warni 一起走...匯流新聞網 ・ 15 小時前
劇組染病上吐下瀉！劉冠廷吃泡麵度日、礦泉水刷牙下場曝光
劇組染病上吐下瀉！劉冠廷吃泡麵度日、礦泉水刷牙下場曝光EBC東森娛樂 ・ 10 小時前
Care Bears x CASETiFY聯名系列登場！史上最萌彩虹熊點亮童年回憶
CASETiFY 今（12）日宣布與深受全球喜愛的經典品牌 Care Bears 攜手合作，首度推出 Care Bears x CASETiFY 聯名系列，邀粉絲們踏進充滿 Care Bears 的 Care-a-Lot 世界，開啟一場由歡樂、正能量與友誼交織而成，充滿活力與色彩的盛宴。Care Bears x CASETiFY 聯名系列即日起開放加入優先購買名單，並將於 11 月 17 日正式在三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
臺東智慧地政再升級 跨域服務便民又快速
為更便利民眾使用，臺東縣政府舉辦「多目標地理資訊系統(TTGIS)成果發表會」，展示地理資訊應用創新及優化的4項新服務，新介面使用相當方便，如「臺東地籍導航通」首創全臺新增語音輸入功能，讓長輩也能輕鬆國立教育廣播電台 ・ 16 小時前
坤達爆回歸《玩很大》！涉閃兵告假「下次錄影復工」經紀人回應了
男團「Energy」坤達涉嫌閃兵，上月22日緊急自節目《綜藝玩很大》加拿大外景返台，訊後以新台幣50萬元交保。為避免影響社會觀感，他暫時告假《玩很大》主持工作，所屬相信音樂也宣布Energy停工至明年6月底。不過相隔不到1個月，今（12）日傳出他將在《玩很大》下次錄影正式回歸，對此經紀人也做出回應。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
蝦皮成金雞母！Q3電商收入43億美元創新高，助攻母公司營收年增飆38.3%
蝦皮母公司冬海集團近日公布Q3財報，蝦皮營收創單季新高，商品交易總額（GMV）322億美元、訂單36億筆，電商營收43億美元。數位時代 ・ 16 小時前
合庫人壽穩健經營 持續捐助3,300萬元支持家庭照顧者
【記者張嘉誠／綜合報導】 合庫人壽長期投入公益，支持家庭照顧者已邁入第13年。今年再度展現企業社會責任，以每張 […]民眾日報 ・ 15 小時前
【公告】富邦金控代子公司富邦銀行(香港)有限公司公告取得資產基礎證券
日 期：2025年11月12日公司名稱：富邦金(2881)主 旨：富邦金控代子公司富邦銀行(香港)有限公司公告取得資產基礎證券發言人：韓蔚廷說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Bayfront IABS VII Pte Ltd 發行之資產基礎證券2.事實發生日:114/11/12~114/11/123.董事會通過日期: 不適用4.其他核決日期:核決層級:執行信貸委員會民國114年11月12日5.交易數量、每單位價格及交易總金額:單位數量：無每單位價格：無交易總金額：不超過美金50,000,0006.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:SOCIETE GENERALE SA, 非實質關係人7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用9.本次係處分債權之相關事項（中央社財經 ・ 15 小時前
林佳龍：與吳釗燮分工合作愉快 都是政府團隊
（中央社記者楊堯茹台北12日電）國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍的關係引發討論。林佳龍於網路節目專訪表示，兩人就是分工合作做好各自角色，「我們都是政府團隊」，並強調兩人合作相當愉快。中央社 ・ 15 小時前
加購好消息!!! 買 vivo X300 Pro 只需 $699 即入蔡司長焦增距鏡
文章來源：Qooah.com 對於追求極致影像創作的用戶而言，vivo X300 Pro無疑是近期備受矚目的旗艦級手機。為進一步提升攝影體驗，vivo正式宣布在香港推出專為X300 Pro設計的蔡司長焦增距鏡套裝及專業影像手柄，並同步推出讓準用戶驚喜的預訂換購方案。這項計畫將幫助攝影愛好者以更優惠的價格，組合成功能更加強大的移動攝影裝備。值得關注的是，vivo X300 Pro的定價與上代X200 Pro保持一致，仍為港幣8,998元。 限時加購優惠 拓展光學變焦能力 自2025年11月14日至11月30日期間，於指定通路購買vivo X300 Pro的顧客，可以港幣699元的加購價，換購原建議零售價達港幣1,699元的「vivo X300 Pro蔡司2.35x長焦增距鏡套裝」。這款專用增距鏡能進一步拓展手機的光學變焦能力，讓用戶輕鬆拉近遠景，捕捉清晰細膩的特寫畫面，充分展現蔡司光學的技術優勢。成功換購的顧客預計可於2026年1月起前往原購買門市領取產品。 專業影像手柄 提升拍攝穩定性 成功換購增距鏡套裝的顧客，還可獨享第二重專屬禮遇。憑有效換購收據正本，可於2026年1月起親臨vivQooah ・ 17 小時前
【公告】代子公司國泰投信公告向國泰人壽保險股份有限公司取得使用權資產
日 期：2025年11月12日公司名稱：國泰金(2882)主 旨：代子公司國泰投信公告向國泰人壽保險股份有限公司取得使用權資產發言人：陳晏如說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:國泰環宇大樓台北市松山區民生東路三段132號，17~19樓全樓層、20樓A1~5戶2.事實發生日:114/11/12~114/11/123.董事會通過日期: 民國114年11月12日4.其他核決日期: 不適用5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：2431.67坪(2)每單位使用權資產(含稅)：244,007元/坪(3)使用權資產總金額：593,343,858元6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：國泰人壽保險股份有限公司與公司之關係：利害關係人7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：場地符合公司營運需求條件前次移轉所有人、前中央社財經 ・ 15 小時前
且看且珍惜！C羅親揭退役時間 爆2026世界盃將是最後一舞
[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導2026年世界盃足球賽將由美國、墨西哥與加拿大聯合主辦，於明年6月11日至7月18日登場。葡萄牙球星「C羅」羅納度（Cristi...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
共伴雨彈炸後 蘇澳街頭滿目瘡痍 居民忙清理家園
生活中心／孟嘉美 談駿豪 宜蘭報導宜蘭蘇澳鎮昨晚被豪雨轟炸，但水退去後，變得滿目瘡痍，屋內、街道都是黃色泥濘，一大早居民們忙著清理家園，而15年前，蘇澳鎮也因為梅姬颱風大淹水，有民眾已經將家裡墊高，但這次還是被淹。另外，還有一間汽車美容場，生財工具全泡湯，甚至有才跑24公里的新機車，整個泡水報廢，初估財損三四十萬，老闆心在淌血。屋內裡裡外外，都佈滿厚厚泥沙，街道上也變成"泥濘大街"，一夕之間，蘇澳鎮整個變了樣，但水退了，才是真正大難題。住戶實在心好累，因為15年前，梅姬颱風也為蘇澳鎮帶來嚴重水災，居民們已經好不容易將家裡墊高，但這次水來的又急又快，還是被淹，客廳茶几直接被大水沖到廚房。共伴雨彈炸後 蘇澳街頭滿目瘡痍 居民忙清理家園。（圖／民視新聞）蘇澳鎮市區，街道上不僅都是泥濘，也堆了滿滿的家具、電器，通通被水泡壞了，慘兮兮的不只住戶，一間汽車美容廠，生財工具全泡湯，甚至有才跑24公里的新機車，整個泡水報廢，初估財損有三四十萬，老闆心在淌血。共伴雨彈炸後 蘇澳街頭滿目瘡痍 居民忙清理家園。（圖／民視新聞）天災過後，要將黃色泥濘家園恢復原樣，還有一段路要走。原文出處：雨彈炸後 蘇澳街頭滿目瘡痍 居民忙清理家園 更多民視新聞報導吊車大王出手救宜蘭！女婿赴蘇澳、「3寶貝」待命中澎湖往台灣航班「明日復飛」！共計38班次 這3條航線尚有空位蘇澳災情有夠慘！家具、生活用品全淹壞 民進黨宜蘭黨部出手了民視影音 ・ 14 小時前
黃仁勳怒吼！產能不斷擴充 專家曝台積電6兆產值背後「1致命危機」
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日旋風來台，除現身台積電運動會致意，並直言「AI將影響每個國家、每家公司與每個人，是至今最重要的技術」，同時當面向台積電董事長魏哲家喊話「要更多晶片」。產業界解讀，這不只是場面話，而是全球「晶片荒」升級的強烈訊號：需求在飆，產能正全力擴，但人力缺口可能成為下一個硬煞車。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
台積電在美國被告 前員工控報復性開除 霸凌又偏愛東亞人
美國亞利桑那州媒體《The Arizona Republic》報導，台積電美國廠前員工貝納多（Michelle Bernardo）控告台積電，指控公司報復性開除，因為其投入對抗台積電的集體訴訟，同時指控台積電的工作環境充滿惡意，存在偏袒東亞員工的文化。中時財經即時 ・ 1 天前
台灣最賺錢行業出爐！ 金融保險業平均月薪突破7萬元
主計總處10日公布2025年9月最新薪資統計，全體受僱員工平均總薪資達57,452元、年增1.85%，其中經常性薪資平均數為48,110元，中位數38,632元。值得關注的是，高薪行業冠軍並非工程師或醫師，而是由「金融及保險業」以經常性薪資70,715元奪下第一，穩坐薪資「天花板」。中天新聞網 ・ 2 天前
晶片荒！黃仁勳急喊要更多晶片 專家最憂：恐無足夠人力開出產能
輝達執行長黃仁勳日前搭乘專機來台，對著台積電董事長魏哲家「要更多晶片」，這趟旋風式行程，被外界視為「晶片荒升級」的訊號。專家認為，許多新建晶圓廠雖然硬體建設如火如荼，卻可能面臨「沒有足夠人力開出產能」的現象。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前
「你以為醫師最賺？」其實這行月薪更高！台灣最賺錢行業震撼出爐
台灣最賺錢行業出爐！根據主計總處公布的2025年9月最新薪資統計，全體受僱員工平均總薪資達57,452元，年增1.85%。其中，金融及保險業以平均經常性薪資70,715元拿下全台第一，擊敗工程師與醫師等傳統高薪族群，穩坐薪資「天花板」，成為今年最吸金的行業。(記者唐家興)三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前