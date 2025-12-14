以人為本、市民最大 林岱樺以「市政思維」走遍宗教現場 傾聽民意為高雄祈福

▲走進庄頭、站在市民中間，林岱樺：市政不是口號，是把人放第一。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市長參選人林岱樺近日密集走訪地方宗教活動，陸續出席台灣天壇活動、張良廟祝壽典禮，並前往大樹區聖保宮參拜。林岱樺表示，宗教場合不僅是地方信仰中心，更是貼近民意、傾聽市民心聲的重要場域，她期盼透過面對面的互動，掌握基層真實需求，落實「以人為本、市民最大」的市政治理理念。

▲從宮廟聽見城市真實需求，林岱樺勾勒高雄未來治理藍圖。

在台灣天壇活動中，林岱樺與地方鄉親近距離交流，聆聽民眾對交通安全、長照服務、生活環境及地方建設等議題的意見。她指出，這些來自第一線的聲音，正是城市發展最重要的參考依據，未來市政規劃必須回應市民實際生活所需，才能真正解決問題。

出席張良廟祝壽活動時，林岱樺除向神明祈求城市平安，也與多位信眾深入互動。她表示，宮廟長期深耕地方、凝聚社區情感，是地方穩定的重要力量，市政推動不應只停留在政策宣示，而要與在地團體建立夥伴關係，讓公共政策更容易被理解、被接受、也更能落實。

▲一炷香、一次對話，林岱樺在信仰現場傾聽高雄的聲音。

隨後前往大樹聖保宮參拜，林岱樺再次強調，真正的市政思維，必須從市民的日常生活出發。她指出，市長角色不是高高在上的管理者，而是願意走進巷弄、傾聽不同聲音的公共服務者，將市民的期待轉化為具體可執行的政策，讓城市治理更貼近民心。

林岱樺表示，未來將持續以市民為核心，兼顧城市整體發展與地方需求，透過專業與溝通並重的市政治理模式，帶領高雄穩健前行，打造一座讓市民安心生活、世代共好的城市。（圖╱立委林岱樺辦公室提供）