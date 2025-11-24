以人為本，重塑現代住宅新典範，設計師勇奪MUSE Design Awards和French Design Awards雙金殊榮

編輯 Aria｜圖片提供 穎豐設計室內裝修工作室

以人為本、重視居者需求，是穎豐設計一貫的品牌核心。設計團隊擅長從生活方式出發，量身規劃機能與溫度兼具的空間。這間66坪的住宅正是貫徹設計團隊人本思維的具體實踐，透過動線的重組，形塑自然流動的布局，更融合藝術性與生活感，獲得國際舞台的高度肯定，奪下2025 MUSE Design Awards金獎與French Design Awards金獎雙料殊榮。

對稱構圖，勾勒低調優雅的入門體驗

走入住宅，即能看到兩側安排對稱的大理石裝飾柱，搭配琉璃藝術裝飾，形塑高貴典雅的入門氛圍。巧妙遮蔽通往客廳的視線，也保留通透的視覺效果。一側的鞋櫃採用灰鏡門片，延續大理石的精緻質感，也兼具空間放大和整容照鏡的機能。

以中島為核心，形塑社交場景

屋主長年旅居海外，期望住宅不只是日常歇息之所，更是款待親友、聚會互動的重要場域。設計團隊以共享與彈性為設計主軸，餐廳安排中島作為社交中心，串聯廚房、客廳與多功能房。家具配置更精心布局，中島面向客廳，沙發則朝向餐廳，從談天、用餐到娛樂都能自在交流。

廚房拉門拆除，保留暢通的上菜動線。中島嵌入爐具與水槽，一旁搭配電視，兼具料理、用餐與視聽功能，未來也能作為視訊會議的工作空間，靈活對應多重生活需求。

多功能空間，保有彈性運用

鄰近客廳的多功能室拆除牆面，改以L型玻璃隔間取代，維持通透開闊。平時能作為健身房、琴房使用，聚會時也能化身小型活動區域，與客餐廳相呼應。牆面鋪陳灰藍木質，奠定紳士質感，也注入沉穩柔和的溫潤調性。

旋轉電視牆，主臥兼具睡寢、辦公與娛樂機能

兩房合併成一間大主臥，中央設置半高電視牆劃分睡寢與辦公娛樂功能，搭配旋轉五金，電視能360度轉向，隨需求彈性調整。電視牆內嵌收納、下方鏤空，維持通透與收納機能的平衡。整體選用木地板與大地色繃布鋪陳靜謐溫潤的氛圍，搭配灰色大理石點綴，沉穩中帶有精緻氣質。

次臥則以奶茶色牆面、大地色家具展現內斂優雅質感，幾何分割的牆面則帶有錯落的視覺效果，增添豐富層次。