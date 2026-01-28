以仁心入酒 封存歲月醇香 金門酒廠發表醫界專屬典藏酒款《杏林酒窖》

金門酒廠舉辦「儲酒銀行－夏興坑道《杏林酒窖》金門高粱酒」上市記者會，右起為黑松公司 張建章特助、金門酒廠 吳昆璋董事長、金門酒廠 王中聖總經理、金門酒廠 黃海山副總經理

金門酒廠持續深化「儲酒銀行」服務業務，今（1/28）日正式發表醫界專屬典藏酒款《杏林酒窖》金門高粱酒，向長年守護國人健康的醫師與醫事人員致敬。金門酒廠表示，《杏林酒窖》不僅是一款酒，更是一份為醫者仁心所封存的時間見證，象徵專業、責任與歲月累積的價值。

金門酒廠董事長 吳昆璋（右）與總經理 王中聖（左）共同為《杏林酒窖》金門高粱酒揭幕

金門高粱酒長年窖藏於金門特有、終年溫濕適宜的花崗岩坑道之中，經時間推陳、自然熟陳醇化，酒體層次細膩、陳香優雅、口感圓潤清亮，展現獨一無二的風味特性。此次推出的 「儲酒銀行－夏興酒窖」20L-58.2 度《杏林酒窖》金門高粱酒，嚴選金城廠、金寧廠優質酒基為核心，並以陳年老酒勾調出穩定均衡的酒體骨架；酒液清亮透明，香氣清香純正，兼具糧香、麴香、醇香與糟香等複合穀物韻味，入口甜潤爽口、淨醇柔順，層次豐富且酸澀平衡，尾韻爽淨悠長；酒款亦提供良好陳放條件，規劃於金門花崗岩坑道窖藏三年，讓風味隨歲月更臻醇厚細緻，為醫界量身打造的專屬典藏之作。

金門酒廠董事長 吳昆璋 於《杏林酒窖》金門高粱酒上市記者會中致詞

金門酒廠董事長吳昆璋致詞時談到：「杏林酒窖、仁醇共藏，為本次酒款核心精神。醫者之道，以仁為本；釀酒之藝，與時共醞。金門酒廠將醫者長年累積的專業與付出，轉化為可被時間保存的佳釀，並透過儲酒銀行機制，讓酒隨歲月熟成，也讓榮耀與記憶一同被珍藏，成為專屬醫界的典藏象徵。」金門酒廠自 2007 年首度推出限量「經武酒窖」窖藏商品以來，陸續於 2021 年推出「長江酒窖」窖藏儲酒方案，持續吸引藏家與企業認購，部分早期窖藏品項亦因時間熟成與稀缺性早已銷售一空、充分展現收藏價值，讓金門高粱酒以「時間窖藏」的獨特魅力，走向更具辨識度的典藏市場。

金門酒廠新任總經理 王中聖 於《杏林酒窖》上市記者會中致詞

金門酒廠總經理王中聖指出：「儲酒銀行計畫以金門花崗岩坑道為核心儲酒場域，將在地坑道資源活化為窖藏熟成的天然環境，2025年的《將軍酒窖》是專為退役及現役三軍將領，提供優惠價格認購方案；此次的《杏林酒窖》為儲酒銀行體系中首度為醫界量身打造的專屬酒款。未來也將持續以不同主題酒窖深化「窖藏陳釀 點時成金」的理念。近年在金門縣政府與相關單位推動下，持續盤點並維護夏興、林兜、山前、光華園、長江等坑道資源，期盼讓坑道獲得活化新生，金門酒廠在縣府的帶領下以「儲酒銀行」方案串聯歷史文化與產業發展。

金門酒廠發表「儲酒銀行－夏興坑道《杏林酒窖》金門高粱酒」，為醫界量身打造的專屬典藏之作

本次《杏林酒窖》銷售專案自即日起至民國 115 年 12 月 31 日止，數量有限，售完為止。銷售對象以中華民國依法領有醫事專門職業證書之醫事人員為主，包含醫師、中醫師、牙醫師、藥師、護理師及相關醫事專業人員；另亦開放其他經金門酒廠核准之對象申購，期盼讓更多醫界菁英共同參與這場「以仁心共藏歲月」的典藏計畫。

金門酒廠「儲酒銀行－夏興坑道《杏林酒窖》金門高粱酒」正式亮相

