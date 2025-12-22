以他為榮！ 余家昶挨多刀身亡 8旬母慟：等不到兒回家

談到寶貝兒子余家昶遭凶手張文奪命，80歲的余媽媽哭到多次癱軟。（圖／東森新聞）





凶手張文在北捷隨機攻擊，當時57歲的余家昶勇敢阻止，卻也重傷身亡，位在桃園老家80歲的媽媽心都碎了，直說余家昶正直又孝順，案發當天早上，還傳自拍照說會回家看媽媽，傍晚卻等不到人，那張自拍也是兒子的最後一面，只希望他能入祀忠烈祠，對此，立法院通過臨時法案，內政部也將協助提報。

談到寶貝兒子余家昶，遭凶手張文奪命，80歲的余媽媽哭到多次癱軟，告訴自己學會慢慢放下。

死者余家昶母親：「我難過我也為他為榮啦，就是說我今天有這個兒子，說他救了很多人，我也...我也很安慰啦，但是我當人家的媽媽，我失去一個兒子，我是很痛苦心都碎。」

余媽媽回想事發當天，余家昶一早傳自拍照，約定週五都會回家看媽媽，但媽媽苦等許久都沒見到人，等到的卻是心碎，而這張自拍照卻是與兒子的最後一面。

死者余家昶母親：「那天我看電視在報，57歲余先生啦，我心裡想說，我就跟我們觀世音菩薩說，觀世音菩薩千萬不要是余家昶，但願不是喔，但還是......」

終究等到的是噩耗，只是想到兒子為了保護大家，身上挨了好幾刀該有多痛，余媽媽的心也像是被千刀萬剮。

死者余家昶母親：「現在想到我就沒有兒子了......現在我的願望就是說，要送他進忠烈祠。」

余媽媽說身為家中長子的余家昶，不只正直正義也很孝順，從小跟著軍人爸爸到忠烈祠工作，如今英勇擋刀，余媽媽只希望他能入祀忠烈祠。對此內政部長劉世芳表示，將會依家屬意願協助申請，與桃園市府共同提報，但余家人再也等不到，大家心中的英雄，他們最暖的兒子大哥，回去給他們最暖的擁抱。

