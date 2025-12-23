以伊戰火再起？憂伊朗以飛彈演習掩護奇襲 以總理警告「嚴厲回應」

編譯林浩博／綜合報導

伊朗舉行大規模飛彈演習，以色列憂心伊朗實則掩護軍事奇襲的企圖。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）22日出言警告，如果伊朗膽敢有任何敵對行動，將招致「嚴厲回應」。

據悉以方正考慮對伊朗重啟戰端，實施空中打擊，納坦雅胡也會將計畫於訪美途中，告知美國總統川普，而且當中不一定要有美方的參與。

以色列總理納坦雅胡與希臘、賽普勒斯兩國領導人於22日舉行峰會。會後納坦雅胡警告伊朗，如敢輕舉妄動，將招致「嚴厲回應」。（圖／翻攝自X平台 @netanyahu）

「嚴厲回應」

納坦雅胡22日於耶路撒冷，和希臘、賽普勒斯兩國領袖舉行峰會，討論加強三國的軍事合作。會後的三人聯合記者會上，他被問及對伊朗演習的看法。

廣告 廣告

納坦雅胡對此回答：「我們知道伊朗正在舉行軍演。我們為此做了必要的因應。我想對德黑蘭說清楚，任何輕舉妄動，將招致十分嚴厲的回應。」

據伊朗官媒報導，官員稱飛彈演習是為了展示防衛力量。伊朗革命衛隊旗下的法斯（Fars）通訊社指出，演習在德黑蘭、伊斯法罕、馬什哈德（Mashhad）、荷拉馬巴德（Khorramabad）、馬哈巴德（Mahabad）這幾座城市舉行。

納坦雅胡訪問美國在即，預計29日於美國總統川普的海湖莊園（Mar-a-Lago），與對方見面。納坦雅胡告訴記者，他到時與川普的會晤，將討論伊朗的核活動，以及其對中東安全的威脅。

美國：未見伊朗動手跡象

美國網路媒體Axios也於22日報導，以色列已向美方示警，伊朗的飛彈演習，恐怕是發動奇襲的掩護。不過，美方官員告訴Axios，華府未見任何伊朗即將動手的跡象。

總部設於英國倫敦的「伊朗國際」（Iran International）先前報導，西方情報機構發現伊朗革命衛隊的空軍單位，出現了異常活動，促使西方對此加緊監視。知情人士透露，像是無人機、防空系統與飛彈的移動和整理，都異於平常的模式。儘管這些活動可能與演習相關，但其規模與同步的程度，都引發了關注。

對於飛彈演習是挑釁的說法，伊朗官方予以反駁。伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）強調，飛彈演習純粹是防衛性質，「伊朗國防能力絕非可討論的話題」。

以色列恐發動打擊

以、伊兩國曾於6月爆發短暫而激烈的衝突，隨著那時以色列的空襲重創其防空能力與指揮系統，伊朗全然依賴飛彈進行反擊。這次雙方緊張再度升溫，即為伊朗飛彈與軍事能力的擴大，觸發了以色列的警惕。

以色列媒體Ynetnews報導，以方官員正評估對伊朗空襲的潛在目標。報導引用美國媒體NBC獲得的消息稱，納坦雅胡也將與川普會面時，告知對方，不論有無美國的參與，以色列都可能發動對伊朗的打擊。

報導表示，除非製造活動受到阻止，伊朗每年能夠造成高達3000枚洲際彈道飛彈。由於以色列摧毀了固態燃料的關鍵組成部分，伊朗的飛彈據悉改用液態燃料。飛彈的生產基地，還有衝突期間受損嚴重的防空系統，伊朗都正在加緊修復，美、以兩國官員都表達關切。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

川普重申徹底摧毀伊朗核設施！台學者認可信度高：移動鈾濃縮設備不易

美軍方機密報告外洩！川普堅稱伊朗核設施被摧毀 美下週與伊朗會談

北約峰會／二戰原子彈＝伊朗空襲？川普：本質一樣 日本嚴正抗議

任務完成？美軍猛炸伊朗核設施 400公斤濃縮鈾「去向成謎」范斯回應了

