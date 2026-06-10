以伊暫停互擊！川普喊立即停火 中東戰火踩煞車但荷莫茲風險未解

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

以色列與伊朗暫時踩下煞車，但中東風險還沒有解除。

以色列與伊朗在4月停火後昨（9）日再度直接交火。伊朗向以色列發射飛彈，以色列則回擊伊朗境內目標。美國總統川普隨後公開要求雙方停止射擊，並呼籲立即停火。以色列與伊朗目前都表示暫停攻擊，但雙方仍保留再度行動空間。

路透報導，這是4月停火後以伊之間最危險的一次破口。伊朗此次發射飛彈，是回應以色列對貝魯特的攻擊；以色列則攻擊伊朗境內目標。另有報導指出，以色列一度攻擊伊朗石化相關設施，伊朗也對以色列石化設施發動反制，市場因此短暫推升油價。

廣告 廣告

川普介入後，以色列總理尼坦雅胡表示，以色列將暫停對伊朗攻擊，但也警告若敵對行動恢復，以色列將再度反擊。伊朗方面則表達暫停攻擊，但同樣保留對以色列與相關戰線的回應空間。

這不是和平已經落地，而是能源、市場與軍事風險太高，各方暫時不讓衝突失控。

真正的危險還在三個地方。第一，黎巴嫩真主黨戰線是否再度升高；第二，葉門胡塞武裝是否把紅海航運重新拉進戰場；第三，荷莫茲海峽與美方封鎖措施是否造成油價、保險費與航運成本上升。

對台灣而言，中東戰火不是遠方新聞。油價上升會影響電價與物價；航運保費上升會推高供應鏈成本；若紅海、荷莫茲或波斯灣周邊航線不穩，半導體、AI伺服器與高科技產品的全球運輸成本也會被迫重新估算。

中東每一次破口，最後都會回到台灣的能源安全、產業成本與通膨壓力。

所以，以伊暫停互擊只是第一步。真正要觀察的是，川普能不能壓住以色列與伊朗後續報復鏈，也能不能讓紅海與荷莫茲不再成為全球能源市場的引爆點。

（圖片來源：AI示意圖）

更多放言報導

美以情報互信破口？美方指以色列監聽美伊談判 反情報威脅升至最高級

川普急喊以伊立即停火！伊朗稱本波攻擊告一段落 中東戰火暫現降溫訊號