以伊重返停火 川普透露中東和平談判進入最後階段

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在伊朗與以色列昨天雙雙宣布停止新一波敵對行動後，美國總統川普今天（9日）表示，中東和平協議談判目前已進入「最後的痛苦階段」。

法新社報導，川普曾多次表示即將與伊朗達成和平協議，但雙方自4月8日停火以來，數次舉行談判卻未能取得共識，期間還發生零星交火。

川普8日在看完NBA總決賽後，返回華府的途中向記者表示，伊朗和以色列先前激烈交火，但現在雙方都在我的協調下同意停手，「我們目前正處於最後的痛苦階段，這將會是一份非常、非常好的協議」。

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當記者問及協議可能在幾天還是幾週內達成時，川普回應大約需要「兩到三天」。

在此之前，伊朗7日以飛彈空襲以色列，隨即引發以方反擊，是兩國於4月8日停火後首度爆發衝突。

伊朗軍方隨後在昨天宣布停止軍事行動，理由是伊朗已對以色列在黎巴嫩的軍事行動進行了「令人痛苦的反擊」。但德黑蘭也示警，若以色列持續空襲黎巴嫩，伊朗將再次發動攻擊。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也宣布，由於以色列對伊朗的空襲已阻止伊朗進一步攻擊，因此將停止敵對行動。

然而他也警告，若伊朗「再次犯下攻擊我們的錯誤，我們將全力反擊」。

根據伊朗媒體今天稍早報導，位於首都德黑蘭的國際機場在以伊停止交火後，目前已重新開放並恢復班機起降。 (編輯:柳向華)