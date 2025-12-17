以信任為核心的支持系統 就業服務牽手同行

【記者張嘉誠／綜合報導】

在庇護就業服務的現場，陪伴不是抽象理念，而是每天與員工們一起工作、一起面對挑戰的真實行動。伊甸基金會阿萬師清潔工作隊就服員蔡依靜，自108年起投入庇護職場服務，即使擔任管理職，她仍堅持站在第一線，與庇護員工一同執行清潔作業示範流程與溝通協作。她說：「因為從基層做起，我非常知道他們在哪裡卡住，也更清楚自己能提供什麼幫助。」這不只是專業，更是一種職責的實踐。

圖▲蔡依靜主任親自示範清潔流程，陪伴庇護員工在實作中累積技能與信心。(圖/庇護工場提供)

從「看見需求」開始的工作哲學

清潔工作隊的工作職場屬於開放式環境，在不同社區空間與機構內提供清潔及環境維護服務。工作內容涉及工具使用、流程拆解、團隊協作及對外應對，對庇護員工而言，這是一段需要耐心學習的過程。

「我們面對的不只是技能問題，更多是生活與情緒的延伸。」蔡依靜表示，許多庇護員工背後的家庭系統相對薄弱，有人是單親照顧者壓力過大，有人缺乏溝通支持網絡，有時甚至連日常生活安排都需要協助。就服員的角色不僅是工作指導，更是信任關係的建立者。

她曾服務過一位家庭缺乏支持、親人不參與照顧的庇護員工。「如果連我們都不相信他，還會有誰願意相信？」她將就服團隊透過縱向（專業人員）與橫向（社區資源）連結，建立起最基本的安全感，讓員工知道自己不是被丟下，而是有人與他站在同一條線上。

情緒，是最需要被看見的工作能力

相較於技能訓練，情緒調節往往更難處理。過往案例中，有些庇護員工習慣用大聲、急躁或強勢行為來應對環境，那其實不是衝動，而是沒有被教過其他方法。蔡依靜分享，她持續不斷透過就服團隊「重新定義行為」來理解背後需求。

她舉例，一位庇護員工常因衝突提高音量甚至動手，深入了解後才發現，他真正想做的事情只是「交朋友、加入群體」。後來團隊轉換訓練策略，教他使用言語確認、手勢互動與固定開場白，讓他不用武裝自己，也能建立人際連結。

圖▲蔡依靜協助庇護員工在工作中累積實務能力，邁向更獨立的生活。(圖/庇護工場提供)

就業服務團隊支持：熱情與韌性並行

就服員同樣面臨高度情緒勞務，蔡依靜將團隊以「主動溝通、方法交換、彼此支援」作為內部文化。不同就服員會共同討論案例進展、分享情緒調適方式，以避免工作者在陪伴歷程中消耗過度。她說，這份工作需要熱情，但更需要韌性。

蔡依靜強調，工作能力不是「有或沒有」，而是「找不找得到方法」。如果前方有障礙，那就找到適合的環境與工作方式。她會從反覆動作、實際執行能力、情境反應與工作節奏中觀察個案強項，再把工作切成可負擔的步驟，讓成功經驗成為自信的基礎。

在這些過程中，庇護員工不再只是「接受協助的人」，而是能生產、能付出、能與社會互動的工作者。

給同樣在線上的你們

蔡依靜分享「不要急著把他們推進社會，而是先讓他們在你這裡，記住自己是有價值的。」庇護工場的就業服務不是保護，是陪伴，是在每一次生活練習、每一次工作失誤、每一次重新站起來時，仍有人願意牽住那隻手。