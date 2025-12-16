以假亂真！「市價1折」賣客製化愛馬仕假包 獲利3千萬

警方近期查獲一起重大仿冒名牌包案件，不肖業者在臉書社團以市價一折銷售高仿度的愛馬仕、香奈兒等名牌包。這些仿冒品品質極高，連專業人士也難以用肉眼辨別真偽。主嫌曾赴中國學習仿製技術，提供客製化與特殊皮質款式，估計不法獲利高達新台幣3000萬元。警方最終透過原廠儀器鑑定才確認是仿冒品，並查扣90多款假包及相關工具。

警方查獲業者仿製愛馬仕、香奈兒等名牌包，作工精細用肉眼根本難辨真假。（圖／TVBS）

刑事警察局智慧財產權偵查大隊日前接獲民眾檢舉，有業者在一個分享鑑別名牌包款正仿品知識的臉書社團中，以「手工製作與正品完全相同」為宣傳手法，以市價一折的價格招攬顧客。塗姓主嫌為了製作高品質的仿冒品，特地前往中國大陸的仿品工廠學習維修技術。除了基本款式外，嫌犯還提供客製化設計及使用特殊皮質的特製款，部分特殊款式售價甚至高達幾十萬元。刑警局中部智財權偵查副大隊長林書楷表示，在查獲的仿冒品中，有一款包包市值約180萬元左右，其皮材與正品非常接近，鎖扣部分做得非常精緻，幾乎沒有缺漏，縫線看起來也非常完整。

警方為了確認仿冒品的真偽，實際在社團中向嫌犯購買了一款包包進行測試。調查發現，這些仿冒品不論原料工法，甚至是防偽技術，都與正品幾乎一樣，單憑肉眼根本難以分辨。最終警方必須透過原廠儀器鑑定，才確定是仿冒品，隨後循線追查，直搗仿冒加工工廠，查獲90多款假包及加工工具。警方提醒民眾，塗姓主嫌雖然技術高超，但仿冒品做得再像，終究不是正品。民眾不應貪圖小便宜，以免成為助長犯罪的幫兇。購買仿冒品不僅侵害智慧財產權，也可能面臨法律責任。

