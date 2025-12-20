以光影默哀逝者！台鐵宣布：台北車站大廳聖誕樹熄燈三天

即時中心／温芸萱報導

昨（19）日晚間，27歲嫌犯張文在北捷台北車站及中山站一帶投擲煙霧彈、縱火，並持長刀隨機攻擊路人，造成包含嫌犯在內共4死、11傷，震驚社會。全台哀悼，繼北捷宣布中山線心中山線形公園燈飾熄燈三天，台鐵也表示台北車站聖誕樹將熄燈三天，以表達對罹難者的追思。

繼北捷宣布，為悼念此次事件罹難者，中山線心中山線形公園燈飾將熄燈三天。稍早，台鐵公司也宣布，台北車站大廳聖誕樹將自即日起熄燈三天，以表達對罹難者的追思。

台鐵表示，藉由暫歇的燈光，為逝去的生命默哀，也希望留下的人能在光影靜止的時刻獲得片刻慰藉。台鐵公司對事件深感震驚與悲痛，並向罹難者及其家屬致上最誠摯的哀悼與不捨。

同時，台鐵也強調將持續配合相關單位加強公共安全措施，確保每位旅客平安出行。

