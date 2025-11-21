以光與色彩編織家的溫度，新北市板橋80坪現代宅，以自然語彙串聯家的情感交流

編輯 張若蓁｜圖片提供 森境設計

位於新北板橋的 80 坪私宅，擁有寬闊大器的空間尺度，整體氛圍溫馨而療癒。森境設計以細膩筆觸展開新成屋的空間格局，輔以輕柔暖色與自然材質，勾勒出現代居宅的溫潤輪廓。裝修後的家不僅在空間美學上再度升級，更讓家人之間的互動交流自然流動，生活於其中倍感舒心自在。



公領域以開放式設計串連，天花大樑由暖調木質修飾，為通透的空間建立場域界線，也化解大樑的壓迫。客廳電視牆由灰色石紋鋪陳，修飾後方玄關收納機能，也引入大器質感。米色皮革沙發與設計單椅觸感舒適，寬敞的尺度提供聚會閒聊的空間，無形中讓互動自然產生。



開放式餐廳以方形長桌為核心，搭配與沙發同材質的餐椅，將客廳的溫潤氛圍延續至用餐場域，形塑出和諧一致的空間語彙。留白的牆面懸掛黑色圖騰畫作，呼應家具色調，在低調中注入個性，讓整體風格更顯平衡與層次。米色中島巧妙界定餐廚範圍，後方收納櫃以深色鋪陳，形成柔和的對比。透過模糊界線的設計手法，不僅延展空間尺度，也避免油煙與汙漬的干擾，讓廚房使用更持久、維護更輕盈。



主臥入口規劃一處小玄關，以長虹玻璃屏風巧妙界定動靜分區，兼顧隱私之餘，仍讓窗外日光柔和滲入。室內延續公領域的暖調基底，以低彩度與柔軟材質構築舒緩氛圍。床頭牆的垂直造型與床尾落地窗的簾幕摺理相互呼應，層次分明，映照出沉穩的節奏美感。床邊梳妝台以鐵件支撐圓鏡，輕盈結構減少對採光的遮擋，圓潤幾何造型更成為臥室中一隅雅致的端景，為空間增添一絲靜謐的詩意。

