以光、留白與線性構築的百坪現代宅邸，展演一家四口自在從容的生活節奏

走進這間佔地約 100 坪的現代風宅邸，第一眼便被公領域的敞朗感所震懾。大面積落地窗將光線毫不保留地引入室內，淡化空間邊界，同時讓城市景致成為最自然的背景畫。設計師以「極簡不是空，而是剛剛好」為核心思維，利用大量留白、低彩度材質與俐落的線性語彙，為一家四口形塑出日常可自由呼吸的生活框景。



客廳以沉穩柔灰鋪陳基調，線條俐落的 L 型沙發串連起一家人的生活中心；天花板鏡面區塊則成為放大視野的巧思，使光影在空間中反射、游走，增添動態層次感。深色鋼琴靜靜佇立在一隅，象徵著家的節奏與溫度，也在不知不覺間讓空間流動出人文氣息。



視線延伸至餐廳，可見開放式格局讓活動動線更為自由。圓形餐桌增添凝聚感，而垂掛式金屬吊燈以輕奢姿態落下，成為空間層次的點睛。餐廚區以石材、深木皮與霧面金屬混搭，兼具冷靜與溫度；中島與餐桌相連的配置，讓備餐、用餐與陪伴變得自然而流暢。



進入私領域後，調性轉向更沈穩柔和。主臥以米灰與焦糖色皮革堆疊出舒適的視覺溫度，並透過不同材質的協奏形塑安定氛圍；開闊的採光帶來柔亮光感，使休息時光更加舒心。為呼應屋主需求，規劃了獨立更衣室，以深色木質、玻璃門片與燈帶展現精品展示般的陳列感，將實用與美感完美合一。

小編的最愛

客廳天花鏡面與整排落地窗形成的雙重光影效果，光在白日裡隨著雲朵流動，夜晚則映照城市燈火，讓空間從早到晚呈現不同的美感變化。搭配極簡家具與軟裝點綴後，不需要多餘裝飾，家本身就像一座沉穩的生活展覽館。這份從容與大器，也正是百坪豪宅最迷人的魅力。

臣田設計／黃獻翬

地址：台中市南屯區永春路32-4號

電話：04-24729922

Email：ct.archarea@gmail.com

網站：http://www.archareadesign.com/

