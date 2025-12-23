以兒子余家昶為榮！ 余媽媽：不怨恨張文 別怪罪他父母

桃園市 / 綜合報導

在19日的北捷隨機殺人案中，第一名受害者，是在台北車站準備搭車回桃園的余家昶，他看到嫌犯奮不顧身想阻止凶嫌張文，以一己之身，成功擋下更大的傷亡，卻因此犧牲。他年邁80歲的母親，今（23）日表示心情已經平靜很多，同時懇求社會大眾不要怪張文的父母，自己也沒有怨恨張文，展現令人動容的寬容。 而桃園市政府為了表彰余家昶以生命實踐忠烈精神，確定將他入祀桃園忠烈祠。

余家昶母親說：「我現在也是祝福他(張文的)爸爸媽媽身體健康。」雙手合十深深一鞠躬，為凶嫌張文的父母祈福，她是余家昶的母親，兒子為了阻止張文，英勇捨身救人不幸犧牲，事發第4天，余媽媽說她的心情已經平靜很多，也懇求社會大眾不要怪凶嫌張文的爸爸媽媽。

余家昶母親說：「我也沒有怨他(張文)，我不知道他是什麼(犯案)動機，人也往生了啦，啊我但願我們全國世界，給他爸爸媽媽有一個安慰，事情是他兒子做的，跟他爸爸媽媽沒有關係。」身為罹難者家屬，卻不怨恨凶手父母，余媽媽展現令人動容的寬容，對於張文的暴行，余媽媽表示，應該是他心裡有承受某些壓力才會犯案，也感謝這幾天來，關心她的每一個人。

余家昶母親說：「我感謝全世界，全台灣的人都在關心我，聽到這種事情，大家都掉眼淚，我也真的很...為我兒子很光榮。」余媽媽說過去桃園忠烈祠剛開始蓋時，余爸爸就在忠烈祠工作，年僅3歲多的余家昶，每天都會跟著爸爸到忠烈祠上班，看的聽的全都是忠勇事蹟，也讓他從小就有幫助人的精神，如今為救人而喪命，余媽媽也希望能讓兒子的英靈有個歸屬。

余家昶母親說：「我現在一個希望，就是說，給他進入忠烈祠。」對此桃園市政府表示，為了表彰余家昶以生命實踐忠烈精神，確定將入祀桃園忠烈祠，入祀儀式預計在115年忠烈祠春祭期間辦理，希望他的英勇事蹟永植人心。

