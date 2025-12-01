民視新聞／綜合報導

醫美產業首次以公開評選與雙軌評審，表揚年度最具公信力的品牌與專業者，知名醫美集團於年度醫美診所大賞中脫穎而出，以全民投票口碑及專業評審高分，榮獲這一次最高榮譽金獎。

今年的頒獎現場星光雲集，徐若瑄、王陽明、關穎等多位藝人齊聚，成為醫美界年度最具指標性的盛典，本屆獎項涵蓋人氣獎、十大人氣醫師獎、年度創新療程獎、年度廣告眼球獎等多項指標獎目，完整呈現產業在專業、聲量與服務品質上的整體發展。

廣告 廣告

以全民口碑及專業高分獲青睞 醫美集團奪年度大賞金獎

原文出處：以全民口碑及專業高分獲青睞 醫美集團奪年度大賞金獎

更多民視新聞報導

"新北市金采獎"登場 參賽件數創歷年新高

走出舒適圈! 大學生偏鄉蹲點 透過服務行動挖掘地方故事

海外醫美熱潮升! 美容醫學會揭黑幕"恐危及生命"

