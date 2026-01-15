以公開程度區分背書等級 美學者揭黃國昌「落點」

即時中心／張英傑報導

民眾黨主席黃國昌昨（14）日召開訪美返台記者會，聲稱行政院版1.25兆元國防特別預算中，首波軍購僅3000億，此番言論遭美國在台協會（AIT）發聲狠狠「打臉」。對此，美國蘭德智庫研究員王宏恩在「脆」Threads發文直言，美國會透過公開程度來區分背書的等級。

王宏恩指出，身為美國智庫的一員，工作就是接待全世界各種拜訪與聆聽各種聲音，有時也會因為工作需要而邀請各方前來，無論對方想要in person or virtual（實體或線上）。

接著，王宏恩說，對方常把國內政治帶進來進行各種控訴，但往往我們聽到這些時，都只是驗證了我們助理很認真地早就把這些都準備過了，所以通常都是給予不失禮貌地微笑，然後繼續交流對我們重要的問題。美國人心中的acknowledge（認識到）跟recognize（承認）是不同的，線是清楚的。

王宏恩進一步說明，我們也知道這些見面拜訪可能產生的外溢效果，因此我們通常會透過公開程度來區分背書的等級。最高級當然是共同舉辦公開記者會，信任對方公開發言不會踰矩。第二是共同合照與內容接近的聲明稿。第三是活動公告以及公布參加者，但只能引用觀點但不能指名道姓。第四則是只見面而不透漏任何細節。第五最糟的則是發公開聲明反駁，此時對信任就有很大的傷害。

最後，王宏恩直言，我們自己透過行動來表明背書等級，但假如仍被其他政治操作，其實我們不是很在意，因為那是取決於對方受眾的程度，不是我們。我們能做的就是盡量接觸更多的看法與知識，協助做出對國家最有利的判斷。

