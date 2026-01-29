以六年軍旅歷練投入基層服務 徐寅禹盼打造「基隆國防議員」路線

基隆市議員參選人徐寅禹（左）獲其過去旅長、桃園市議員于北辰公開推薦。（圖／徐寅禹提供）

民進黨基隆市議員黨內提名登記，截至27日上午，安樂區共有徐寅禹等3位新人完成登記。參選人、基隆市安樂區定國里里長徐寅禹，登記前特別安排車隊掃街、拜票，展現參選決心。他提出，將結合軍旅背景與基層服務經驗，走「基隆國防議員」政策路線，從社區到城市、從日常到災害應變，全面強化城市韌性與安全感。

徐寅禹表示，自己出身軍旅，服役6年並以上尉軍官退伍，曾任職於成功嶺、陸軍裝甲542旅及東引地區指揮部等單位，累積完整的部隊實務與指揮經驗。他也提到，桃園市議員、退役將領于北辰曾擔任其旅長，對其帶兵治軍與處事態度影響深遠，讓他更加堅定以「紀律、責任、執行力」投入公共事務、守護家鄉。

徐寅禹此次參選亦獲于北辰公開推薦。據了解，于北辰特別錄製影片表達祝福，並指出，受過軍旅訓練與紀律洗禮的徐寅禹，具備落實理念與守護家園的特質，是值得期待的新生代議員人選。

徐寅禹指出，回到地方後，他擔任定國里里長，長期站在第一線回應里民需求，以務實作風推動地方建設。其中，定國里民活動中心整修工程於其任內正式啟動並順利動工，爭取經費超過2,000萬元，盼透過補強與改善，打造更安全、舒適的公共活動空間，提升里民使用品質。

徐寅禹提到，約兩年多前，其基層服務表現獲得基隆市議長童子瑋及市議員洪森永的肯定與支持，在前輩鼓勵下，更加確立從基層走向公共治理的目標，並受邀加入民主進步黨，期盼在更大的平台上持續為基隆打拚。

談及城市治理，徐寅禹強調，「城市安全」不僅止於治安，還包括交通安全、防災韌性、公共工程品質與社區照顧網絡。他表示，未來將以軍旅背景與基層實務經驗，推動「基隆國防議員」政策主軸，從平時整備到災害應變，全面提升城市安全量能。

徐寅禹也強調，基層工作最重要的是言行一致、說到做到，未來若能進入市議會，將持續把關工程品質、推動公共安全與防災整備，「城市安全，禹您同行。」

據了解，民進黨在基隆市安樂區規劃提名3席，現任2位議員將爭取連任，另1席因洪森永議員擬退休不尋求連任而釋出，參選者皆須參與初選，最終將以民調結果決定提名人選。

