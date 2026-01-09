以再襲加薩釀死傷 停火岌岌可危

記者丘學陞／綜合報導

以色列國防軍8日以報復哈瑪斯火箭攻擊為由，再度對加薩走廊發動猛烈空襲，釀成多名巴勒斯坦民眾死傷，讓搖搖欲墜的第2階段停火談判再陷陰影。

以、哈近日數度指控對方違反停火協議，先後發動報復攻擊。以軍8日聲稱，偵測到1枚火箭自加薩升空射向以國，儘管最後落在加薩，以軍仍出動無人機進行空襲，摧毀發射地點周邊建築，藉此消除潛在威脅。加薩地方政府聲稱，以軍最新一波空襲釀成至少8人死亡，使雙方情勢更加緊張。

「英國廣播公司」（BBC）報導分析，外界雖企盼以哈盡速達成停火協議第2階段共識，但哈瑪斯迄今堅拒美、以提出的解除武裝構想，且尚未交還第1階段協議規範的最後一具人質遺體，導致談判陷入停滯。此外，雙方地面部隊近日數度交火，以軍聲稱有3名官兵遭武裝分子襲擊陣亡；加薩當局則稱以軍自去年10月達成停火協議迄今，仍對加薩持續攻擊並造成至少425人死亡，讓外界憂心戰火重燃。

以軍公布在加薩境內摧毀的土製火箭裝備，指責哈瑪斯未放棄進攻意圖。（取自以色列國防部「X」）