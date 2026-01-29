以冬之名（外一首）／王原昌

王原昌

萬物斂跡於塵壤

衰微只及肌膚，寒意卻入骨深藏

我於冷冽中嗅探它們的氣息

那是生命在靜默裏，醞釀迴響

原來寒冷，是大地最溫柔的護佑

讓繁華歸零，心事沉入幽谷

讓山裸露至荒蕪，不飾草木

飛鳥隱匿，只為天空留下空曠

河流盡顯凹凸不平的肋骨

淺水低語，積蓄奔湧的力量

水窪，如思者獨行

照見黑暗，也映出微光

當一切沉寂，我聽見根須在動

在凍土深處，輕叩春的門環

我守住這冷寂的時光

零落成泥壤，正是重生的萌芽

◆冬天的證詞

天光破曉，雪是無聲的饋贈

萬物斂息，靜承這素白的恩典

冬小麥臥在大地溫軟的懷中

如嬰孩，聆聽著母體悠長的心跳

野兔輕抖臉頰的碎雪

一身縞素，卻睫羽微顫

它懂得，雪被之下暗藏鋒刃

一如這人間，美總與戒備同眠

雄鷹以雪空為紙，揮毫冷峻

俯衝如劍，劃開寂靜的帷幕

死亡在雪原上坦露無遺

那一抹殷紅，是大地垂淚的燭火

我多想化作一個雪人

立於天地蒼茫，無言無語

任這塵世漂染的靈魂

在寂靜中孕育一朵潔淨的花

趕在春風吹拂之前

悄然點亮一寸微寒的光陰