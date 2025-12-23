以前健檢都正常驚罹癌！醫揭「5真實原因」：像靜音炸彈

黃軒指出癌症不是來得突然，而是「突然發現」。示意圖／翻攝自Pixabay

為何癌症來得很突然？醫師黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發布貼文透露，在門診時最常聽到的一句話就是「醫師我前幾年健檢都正常，怎麼會突然罹癌？」，但他指出癌症並不是突然發生，只是突然發現而已，而癌症會被認為是突然出現，可能跟下列5個原因有關：

1、癌症並不是爆炸，而是慢火燉湯：在醫學上，癌症是一個多階段演化的結果。從第一個基因突變開始，到真正形成可被影像看到的腫瘤，往往需要5至20年。癌症是慢慢累積的錯誤工程，在DNA一次次小突變，細胞修補機制還撐得住，而免疫系統也在幫忙收拾爛攤子，「你可以把它想成這樣，一顆突變細胞出現，第二、第三個錯誤慢慢累積；細胞開始逃過免疫系統，終於『長到被看見』，只是你感覺不到，它就像一顆靜音炸彈」。

廣告 廣告

2、你以為健康，其實只是「代償得很好」：很多看起來很健康的人中獎，原因不在於他們不健康，而是他們的身體很會撐。肝臟會默默解毒、免疫系統持續清除異常細胞，細胞修復機制則日夜修補DNA錯誤。直到有一天修復速度低於錯誤累積速度、免疫監控失效、腫瘤微環境成熟，癌症才正式「浮出水面」，研究指出免疫監控（immune surveillance）是抑制癌症的關鍵，一旦免疫逃脫，腫瘤才會快速成長。

3、不是你最近做錯什麼，而是長期的問題：黃軒指出很多人會自責是不是近期的飲食作息出現問題，但臨床上更常見的是長期、低強度、你早已習慣的傷害，舉例來說「慢性發炎（熬夜、壓力、肥胖）、長期氧化壓力（空污、抽菸、酒精）、荷爾蒙長期刺激、年齡帶來的自然突變累積」。這些都不會馬上讓人生病」，卻會慢慢把風險存起來，而慢性發炎的舉動，熬夜、壓力、肥胖被視為癌症的「第7大標誌」，能促進突變、血管新生與轉移。

4、健檢正常不能於沒有癌細胞：很多癌症患者都會說去年健檢正常，因為很多癌細胞團大小在0.5至1公分以下，影像、抽血、腫瘤指標根本抓不到，所以不是健檢騙人，是它真的還沒露臉。

黃軒指出，現代醫學的影像學有解析度極限，1公分、0.5公分以下的腫瘤常「看不到」，血液腫瘤標記不是早期篩檢工具，所以並非突然得癌， 而是剛好現在才被抓到，或者之前太小、又無症狀。

5、真正害怕的不是突然，而是完全沒察覺：黃軒坦言，最危險的情況就是長期不篩檢、- 明明高風險（熬夜、壓力、肥胖）卻覺得自己沒事；把身體警訊（疲倦、無力，情緒低落）全部當成「太累」的人。黃軒表示，「因為癌症最怕的不是你，是你早一點發現它」。

那麼，該如何提早發現癌症呢？黃軒建議要觀察家族史，以及自身年齡跟生活習慣，50 歲以上大腸癌、肺癌、前列腺癌風險上升；有家族史乳癌、卵巢癌、腸癌需提早檢查；抽菸者容易有肺癌、頭頸癌、膀胱，並要定期進行篩檢。

黃軒透露，早期的癌症多半沒有症狀，但如果身體出現 不明原因體重下降、貧血、疲倦感明顯、排便習慣改變、傷口久不癒合、不明腫塊或出血等症狀，雖然不一定是癌症但應該要有所警覺。



回到原文

更多鏡報報導

隨機殺人魔「3特徵」曝光！他點張文1可怕心態：比鄭捷更決絕

張文隨機砍人…民眾獻花悼念死者！全場一看「擺熟食飲料」怒轟：超不尊重

香港爆驚天劫案「30秒搶走10億現金」！15人落網 贓款下落成謎