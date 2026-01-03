以前冬天穿5、6件衣服「現在最多3件」 全場爆共鳴

近日強烈大陸冷氣團來襲，各地天氣寒冷，民眾紛紛穿起保暖衣物禦寒，不過有網友表示，印象中小時候冬天都要穿3、4件衣服，寒流來時甚至會穿到6件，現在頂多穿2、3件就覺得夠暖了，好奇是不冷了，還是衣服越來越厲害的關係。話題掀起大批網友共鳴，「以前最多穿過10件衣服、2件褲子」、「小時候冬天喜歡玩哈氣冒白煙，現在都沒了。」

一名女網友日前在Threads發文表示，以前小時候冬天時，印象中出門都要穿3、4件衣服，寒流來甚至會穿到6件，不過現在通常只穿2件，加上外套頂多3件而已，她好奇原因，「真的是不冷了嗎，還是衣服的功能越來越好了？」

話題引發熱烈討論，一票網友也有同感，紛紛留言回憶，「國小有一次最多穿10件衣服、2件褲子，跌倒都不會痛」、「小時候還會跟同學比賽，看誰穿比較多件衣服」、「我住陽明山，30年前出門上學最多穿過14件衣服。」

另外不少網友提到，以前冬天很冷，呼吸時口、鼻附近都會冒白煙，不過已經好幾年沒見過這種畫面了，「在台南上學時，偶爾呼吸還看到吐白煙，來台北這10年左右再也沒看到」、「小時候冬天喜歡玩哈氣冒白煙，現在都沒有了。」

也有網友認為，以前沒有輕羽絨、發熱衣和衝鋒外套，只能穿多點衣服禦寒，「現在機能布料、暖氣家電或加熱小物，可以很全面應用在生活上，真的舒適很多。」

