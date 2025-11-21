以前台日不友好？黃暐瀚揭「2關鍵轉捩點」：善可以帶來更多善

昨日賴清德曬出午餐照，吃壽司、味噌湯，力挺日本。圖／翻攝自賴清德臉書

日本首相高市早苗「台灣有事說」遭到中國反彈，中共當局呼籲中國人民抵制赴日旅遊。昨（20）日總統賴清德曬出午餐照，是壽司、味噌湯還有來自鹿兒島的鰤魚跟北海道的帆立貝，力挺日本。對此，資深媒體人黃暐瀚日前在節目中分析「台日友好」的起因，就是2011年的311大地震，以及安倍晉三擔任首相。

黃暐瀚指出，過去台灣、日本其實沒有很友好，一切的起因是2011年日本發生311大地震，台灣捐助日本200億日幣，是當時捐款最多的國家，讓日本人相當感動又驚訝。雖然民間很感激，但是日本政府卻從來不敢公開感謝台灣。直到2011年的9月16日自民黨議員古川禎久，要求時任日本首相野田佳彥向台灣道謝，當時野田佳彥才第一次在國會中感謝台灣。

雖然如此，2012年3月11日的311大地震追思會時，台灣代表沒有上台、沒有獻花、沒有唱名，只是被當成一般代表在旁邊，這個現象讓民間相當生氣，因此民眾自發性發起運動，拍攝影片、刊登報紙來感謝台灣。另外，2012年時日本首相換成安倍晉三，他決定隔年2013年的311大地震追思會，要邀請台灣代表上台，當年台灣駐日代表就上台獻花接受唱名，但是這一次中國缺席表達抗議，此後台日的關係越來越友好，新冠肺炎期間，日本也捐助台灣疫苗。

黃暐瀚指出，「善可以帶來更多善，恨只會讓彼此糾纏」。台灣人並不是只對日本特別好，在中國汶川大地震發生時，台灣也曾捐出新台幣70.5億元，自是全世界捐助最多的國家。黃暐瀚強調，「Taiwan can Help！Taiwan is supporting！願善，帶來更多的善，別讓仇恨蔓延」。

事實上，黃暐瀚也在臉書發文表示，面對現在的中日衝突，台灣人能做的就是「台日友好，開心旅遊；加強合作，多買日貨；冷靜溫和，不要仇恨」。只要台海沒有被入侵，就不會影響「區域穩定」，也就不會發生「存立危機事態」，自然不需動用「集體自衛權」。

美國駐日大使已經兩度公開力挺高市，賴清德總統受訪呼籲對岸三思。黃暐瀚說，「政治的事，交給政治人物去煩惱，你我老百姓不用操這個心（操了也沒用），就多買日貨，多去旅遊就對了」。至於網路上遇到看法不同的留言時，完全不需要爭執，也不要惡言相向，務必理解別人有看法不同的自由。面對「異見」時，減少謾罵、降低仇恨，就是最好的方法。



