以前嫌星巴克貴「現在卻最划算」 全場爆共鳴

台灣大街小巷隨處可見咖啡廳，一名女網友表示，從高中時期開始跑咖啡廳，至今已6、7年，以前覺得連鎖咖啡星巴克價格高昂，但這幾年發現獨立咖啡廳的價格越來越貴，而且不一定好喝，甚至規定一大堆，直呼跑了這麼多咖啡廳後，還是星巴克的品質最穩定、最划算；話題引發熱議，大批網友都表示認同。

一名女網友日前在Dcard發文指出，以前覺得在星巴克消費很貴，不過從高中開始跑咖啡廳到現在也6、7年了，這幾年越來越多獨立咖啡廳，一杯飲料或一片蛋糕動輒200元起跳，且不一定好喝或好吃，還規定一大堆，大部分都有限時，也不一定有插座可以使用。

原PO直言，跑了這麼多咖啡廳之後，還是覺得星巴克的品質最穩定，環境舒服，內用續杯也便宜，現在辦公或看書都選在星巴克。

貼文曝光引發討論，大票網友直喊認同，「小時候覺得星巴克貴，現在居然覺得便宜、CP值高，物價真的漲了不少，有嚇到」、「獨立咖啡廳大多是一次店，吃裝潢與氣氛；星巴克可以客製化，大家都能找到自己喜歡的搭配」、「現在星巴克對我來說真的是最便宜的咖啡廳，還不會趕我走。」

也有網友聯想到摩斯漢堡，「另一個讓我有類似感覺的是摩斯漢堡，學生時期覺得吃摩斯太奢侈，但現在很多便當都破百，其他速食店也漲價，相較之下摩斯好像沒那麼貴了。」

