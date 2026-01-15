以前嫌星巴克貴「現在變划算」！她誇CP值破表全場有感 1服務超佛心

有民眾認爲，相較於其他獨立咖啡廳，星巴克變得沒那麼貴。（圖／翻攝臉書／星巴克咖啡同好會）

在物價不斷攀升的背景下，消費者對於咖啡廳價格與服務的感受也隨之轉變。近日有民眾在論壇Dcard發文表示，過去曾認為連鎖品牌星巴克價格偏高，但近年跑遍各式咖啡廳後，反而覺得星巴克在品質、環境與價格上都更具「CP值」，甚至成為工作與念書的首選場所。

原PO分享自己長期造訪獨立咖啡店的經驗，指出許多店家的飲品或甜點動輒200元起跳，卻未必有對等的味道與品質，且常伴隨諸如限時、不提供插座等限制。她坦言：「以前都覺得星巴克很貴，跑了這麼多咖啡廳之後還是覺得星巴克的品質最穩定，環境也算舒服，內用續杯也便宜，辦公念書現在都選星巴克了。」

貼文一出，引發不少網友共鳴。許多人回應表示：「真的，以前小時候還覺得星巴克貴，現在居然覺得星巴克還比較便宜」、「真的！星巴克完全就是可以講話可以吃東西的圖書館」、「超級認同，去過的獨立咖啡廳都是一次店，吃個裝潢與氣氛，而且量真的都滿少的」、「台北這幾年越來越多沒料的咖啡廳，只會賣漂亮裝潢，咖啡難喝甜點也難吃」、「是的，現在星巴克對我來說最便宜，還不會趕我走」。

更有網友將此現象與其他品牌做對比，認為類似情形也出現在速食業與飲料市場，「就跟摩斯一樣，學生時期覺得吃摩斯很奢侈，160-180超貴，是便當的兩倍，但現在便當動不動也要150，摩斯大概漲到170-200 相較之下好像也沒那麼貴了」、「麥當勞、50嵐也是，長大後才發現他們其實很穩定、價格也合理」。

針對星巴克的續杯優惠，根據官網說明，凡在門市內用並使用陶瓷杯、玻璃杯或自備環保杯的顧客，可於同一門市、同一天憑發票享有一次飲品續杯5折優惠。續杯飲品不限於原品項，範圍包括每日精選熱／冰咖啡與茶類，條件為同一人、同一門市、同一杯子。

