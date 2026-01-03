「以前寒流比誰穿得多」掀集體回憶 網共鳴：冷到吐白煙成過去「現在3件就夠暖」
最強冷空氣來襲，各地天氣急凍，民眾出動電暖器，穿起保暖衣物禦寒。近日有網友發文表示，記得以前冬天寒流來，都要穿到6件衣服，現在頂多2、3件就夠暖了，是真的沒有以前冷？還是衣服功能愈來愈好。貼文引起網友同感，有人回憶表示，「以前最多穿過10件衣服、2件褲子」，還有人說，小時候會跟同學比賽，看誰穿比較多件。
一篇貼文引發眾人回憶以前的冬天
這名網友是在Threads發文表示，印象中小時候冬天，出門都要穿3、4件衣服，寒流來時，甚至會穿到6件，但現在只要穿2件，再加外套頂多3件就夠了，她好奇發問，「真的是不冷了嗎，還是衣服的功能越來越好了？」
貼文一出，引發網友共鳴，紛紛留言提到過去的回憶，「小時候還會跟同學比賽，看誰穿比較多件衣服」、「我住陽明山，30年前出門上學最多穿過14件衣服」、「國小有一次最多穿10件衣服、2件褲子，跌倒都不會痛」、「以前的衣服、外套幾乎都是棉質，外套鋪棉但都不防風，所以就算穿很多件都還是很冷。」
也有不少網友提到天冷哈氣冒白煙的景象，「在台南上學時，偶爾呼吸還看到吐白煙，來台北這10年左右再也沒看到」、「小時候冬天喜歡玩哈氣冒白煙，現在都沒有了。」
穿得比以前少 網友指「全球暖化」+「發熱衣出現」
還有人認真分析原因，指有兩個原因都有，「全球暖化很嚴重，以前真的動不動溫度就剩個位數…另外就是衣服科技變強了，以前只有純棉材質高領衣服，會吸溼氣+穿起來重而且要穿好幾層才會暖，現在一件羽絨外套或是發熱衣就又輕又保暖了。」有網友認為，「現在機能布料、暖氣家電或加熱小物，可以很全面應用在生活上，真的舒適很多。」
更多鏡週刊報導
遇股災也不跑！神人長抱4年「0050正二」 報酬率169%驚呆全網：心臟很大顆
邱毅座車逆向擋道！離譜違規挨轟「真唱邱」 大安分局警方出手了
別讓她凍壞！心疼「合歡山警察小姐姐」雪地站崗 民眾寄300袋薑茶送暖
其他人也在看
瑞士跨年火災 傷者過多分送鄰國醫治
再看到瑞士滑雪勝地的跨年火災，超過40人死亡、119人受傷，還有多人失蹤。事發第三天，家屬還是在焦急等待，因為許多遺體已經不完整，要辨識、難度非常高。同時也積極調查事發原因，疑似是香檳酒瓶上的煙火...大愛電視 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
中國2026年經濟成長率目標 經濟學家估5%左右
（中央社記者李雅雯台北3日電）經濟學家推估，中國政府將把2026年經濟成長率目標設定在5%左右，初判全年經濟成長表現將呈現「前低後高」態勢，第1季受到壓制；第2季起隨著政策發酵、出口改善逐步築底。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
誤信借錢助遺產過戶酬金千萬 男子被詐3444萬元
北部1名楊姓男子去年中旬被通訊軟體LINE上的女性友人，以佯稱借錢處理房子過戶遺產相關費用及代書費，事成後將會給豐厚的千萬酬謝，直至去年底楊男陸陸續續借款給對方高達3444萬元，要求還錢，對方雙手一攤表示沒錢，始知上當受騙報警；刑事警察局今提醒民眾，天下沒有白領的遺產，借錢辦理過戶都是詐騙。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
中央社記者盧太城獲選國防大學政戰學院傑出校友 (圖)
國防大學政治作戰學院3日舉行74週年院慶，並表揚傑出校友，中央通訊社駐台東縣記者盧太城獲選。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
彰化埤頭傳槍聲！89猴相約談判爆口角 27歲男酒後怒開槍：想嚇對方
彰化縣埤頭鄉驚傳槍響！昨（2）日凌晨，27歲顏男與其他10多名男子相約在崙腳村某空地談判，未料雙方一語不合爆發口角衝突，未料顏男突然情緒失控掏槍對空射擊1槍，巨大槍響引發當地民眾關注，甚至有人誤以為是有人在半夜放炮。後續警方獲報後展開調查，目前已將顏男帶回，同時查獲一把改造手槍，全案依法送辦。經檢方問訊後諭令5萬元交保，並將槍枝送鑑定並追查來源。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
林岱樺形象影片以三大護國產業爲中心
[NOWnews今日新聞]「將希望交給願意承擔的人」，立法委員林岱樺今（2）日發布了最新的形象短片《市民交棒、高雄在路上》，這不僅是一段30秒的影像，更是她守護這座城市25年來的深情告白。影片中那句「...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 1
半導體銷售創高 國泰00830、00770有除息公告
【記者柯安聰台北報導】法人預估，企業端AI應用進入爆發成長期，加上全球政府競逐主權AI，半導體需求持續擴增，預估今年全球半導體銷售額將年增3成，向1兆美元邁進，有望刷新歷史紀錄。國泰投信表示，...自立晚報 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
棒球》球芽本壘板獎狀太用心 整片都是刺繡出來的！
出生花蓮的台鋼雄鷹捕手張肇元近日返鄉擔任球芽基金頒獎嘉賓，表揚球芽在花蓮服務的15所學校共121位小球員，其中得到球芽基金獎學金的小球員都會拿到一張本壘板造型獎狀，還是用布刺繡出來、再以人工方式鎖上特製框，不但別具心意，也有珍藏價值。在花蓮地區球芽服務學校共有15所，包括水源國小、新城國小、中原國小自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
近半癌友有情緒困擾，今年起可享最多 6 次免費心理諮商
台灣癌症 5 年存活率已突破 6 成，除了治癒疾病，心理健康支持也備受重視。國內外研究顯示，近半數癌症患者出現明顯情緒困...Heho健康網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
新北推動企業托育補助打造友善育兒職場 即日起開放申請
鼓勵新北企業打造更友善、貼心的育兒職場，新北勞工局每年與勞動部攜手推出企業托育補助，只要新設托兒設施有機會獲得最高五百萬元補助。今年第一梯次補助自即日起至二月二十八日受理，歡迎新北轄內企業與職業工會踴躍申請。新北勞工局長陳瑞嘉今（二）日表示，新北市補助制度透明、清楚好懂，除了新建托兒設施可領高額補助，還加碼全國首創「教保托育人員人事費用」與「專業諮詢服務費用」，協助企業在設置初期順利取得立案許可；若托兒設施已在運作，每年可申請更新改善補助最高五十萬元；雇主若提供托兒津貼或居家式托育服務，每年可申請最高六十萬元補助；另外，設置哺集乳室能申請最高二萬元。勞工局提醒，若企業不符合新北市補助資格，仍會協助轉送至勞動部申請，可至「勞動部企業托兒與哺乳室資訊網」（https://ch ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
男頂溪站垃圾桶縱火 北捷：影響行車安全將開罰
（中央社記者陳昱婷台北3日電）一名男子今天上午在台北捷運頂溪站垃圾桶縱火，站長獲報後立刻使用滅火器撲滅火源，未影響捷運運行。北捷表示，此行為影響行車運轉安全，將開罰1萬元至100萬元。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
北市議員揭大巨蛋商圈折抵券使用率低於6％ 周邊店家參與度不足
台北市府連兩年推出「大巨蛋 Home Run 遊東區、遊台北」派券活動，上傳棒球賽及演唱會門票即可獲得商圈抵用券，希望能帶動人潮到周邊商圈。不過，北市議員張文潔卻發現，折抵券效益不顯著，連續兩年的實際使用率皆低於6%，大巨蛋周邊店家參與度不足，鄰近行政區店家還被排除在外。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
櫃買審議通過華洋公司上櫃案
【記者柯安聰台北報導】華洋公司（6983）主要從事自動化視覺影像檢測設備及模組之設計開發、製造與銷售，董事長為邱見泰，推薦證券商係福邦證券及兆豐證券，申請時資本額1.59億元。華洋公司113年...自立晚報 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
無黨籍參選 應佳妤拍影片認「有特權」藍選將憂分裂
國民黨台北市議員應曉薇因為涉入京華城案，遭到黨內停權處分，傳出女兒應佳妤可能代母出征，遭到批評「有特權」；應佳妤2日發影片表示「自己確實有特權，但是媽媽努力得來的，她沒有做錯事」只是應佳妤是否參選，卻始終沒有正面回應，也讓國民黨議員分析，若是應佳妤參選，可能不只會瓜分泛藍選票，恐怕也會拿下部分小草票源。另外，中正萬華選區傳出于美人也將參選，對此她表示「這個年代，所有事情都可能發生。」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 1
燁輝1月盤價漲 鋼市築底向上
近期以來,伴隨國際煤鐵礦原料行情走揚,鋼價有撑品觀點 ・ 1 天前 ・ 1
彰化嬤開車載兒孫撞消防栓側翻 雲林女轉彎撞行人庇護島
中部中心 / 中部綜合報導彰化伸港一名55歲婦人開休旅車，載著女兒及兩名孫子出門返家途中，但開車過程疑似恍神，整輛車衝撞路邊的電桿及消防栓後側翻，消防栓當場斷裂水柱狂噴。另外斗六一名女子開車轉彎不慎，竟然撞上行人庇護島，當場側翻，橫倒馬路上，所幸駕駛自己爬出脫困。庇護島沒看到？女駕駛直接撞上結果翻車了 所幸人沒事還能自行脫困。（圖／翻轉雲林交通違規社群）轎車開車在路口要左轉彎，但疑似轉彎角度沒喬好，結果慘了，砰的好大一聲，撞上行人庇護島，整輛車側翻，目擊民眾嚇壞了。現場在雲林斗六大學路和中山路口，2日上午7點多，女駕駛開車上班途中發生事故，但還好駕駛人沒事，還能自行脫困駕駛疑似開車恍神自撞電桿和消防栓 消防栓斷裂大噴水。（圖／翻攝畫面）另起車禍發生在彰化伸港，休旅車開在伸港中山路上，車輛越開越偏，失控往電桿和消防栓猛烈一撞，消防栓斷了水柱狂噴，轎車當場側翻，救護車火速到場，緊急將傷者送醫，其中還有兩名男嬰。路上狀況多，開車上路前，駕駛還是得衡量精神狀況，以免恍神或身體不適，釀成事故發生原文出處：彰化嬤開車載兒孫撞消防栓側翻 雲林女轉彎撞行人庇護島翻車「自行脫困」 更多民視新聞報導高雄男「恍神開車」撞斷電桿衝進消防隊 9輛消防員私人車輛遭殃王夢麟酒駕撞飛手推車險撞人 女兒暴怒:酒駕全是垃圾最新民調曝光！過半滿意賴政府外交表現 中國「這舉動」慘被唾棄民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
桃園製造業實力強勁！113年產值破4.4兆大關 成長率9.5%領先五都
經濟部近日公布113年工廠校正營運表現，根據統計處114年12月中旬工廠校正及營運調查統計，桃園市113年工廠營業收入總額逾4兆4589億元，較前112年的4兆735億元，增加3854億元，成長率將近9.5%，大幅領先其他五都，顯示桃園市作為全台製造業基地的核心價值與市場競爭力。 經濟發展局指桃園電子報 ・ 6 小時前 ・ 4
法稅真改革良心救台灣(168)－落實兩公約平反假案 尊重人權的民主典範
會計師王明懿指出，太極門假案乃因行政機關違誤導致，台灣既然已將國際人權兩公約內國法化，政府各部門有「政治責任」與「法律義務｣，提供有效救濟。即使是確定判決，行政機關仍有義務依《行政程序法》第117條自行撤銷違法稅單；法院也有義務直接援引兩公約給予有效救濟；而立法機構也有義務針對司法程序中再審之阻礙，儘速修法以提供權利救濟之途徑。會計師莊美慧表示，聯合國人權事務委員會第22號一般性意見指出，內在信仰自由為絕對權利，外在實踐須以法律為依據。太極門是古老氣功武術修行門派，屬於公政公約第18條宗教或信仰團體之範疇。太極門案中，國稅局未查證即課稅並重罰，甚至拍賣道場預定地，違反公政公約保障的宗教信仰自由，破壞修行團體的正常運作，與國際人權標準明顯背道而馳。前檢察官黃靖珣律師表示，近 ...台灣新生報 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
獨家／機車掛雪鍊也能衝合歡山？ 警：管制期仍禁止
獨家／機車掛雪鍊也能衝合歡山？ 警：管制期仍禁止EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
國1三重段火燒車意外 小貨車陷火海駕駛跳車逃生
國道1號今（3）日發生一起火燒車意外，下午近4時一輛小貨車行經南下三重路段29.9公里處時，車輛突然不明原因起火冒煙，年約60歲男性駕駛緊急將車輛停在路肩並跳車逃生，火勢瞬間猛烈延燒，整輛車陷入火海烈焰濃煙狂竄，所幸消防車及時到場於10分鐘內撲滅火勢，事故未造成傷亡，起火原因仍待調查釐清。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話